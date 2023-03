Prefeitura de Manaus inicia a contenção de erosão no conjunto Boas Novas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou, na quinta-feira, 16/3, estudo topográfico entre as ruas Ponta do Vento e Jucaína, no conjunto Boas Novas, bairro Cidade Nova, zona Norte.

Dessa forma, vai iniciar a execução da contenção do talude, para evitar erosão. O trecho está sob vigilância devido ao alto risco de desabamento da encosta desde terça-feira, 14.

Ao mesmo tempo, as equipes trabalham na escavação de vala com o auxílio de uma retroescavadeira, para captar as águas pluviais nesse ponto, com o intuito de evitar que as águas da chuva ultrapassem para a encosta do barranco e agrave o desbarrancamento.

“Os trabalhos se concentram na rua de cima, com a escavação de vala para implantamos uma nova rede de drenagem que não existia aqui, só tinha uma drenagem superficial que direcionava as águas pelo meio-fio desgastado, o que infiltrava e encharcava o barranco. Após isso, a equipe vai atuar com o maquinário pesado, para fazer a contenção da erosão com aterro. O prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior, determinaram que iniciássemos a obra o quanto antes”, ressaltou o engenheiro Tabajara Junior.

Marcos Aziz, 34 anos, mora há quatro anos na comunidade, e relatou a preocupação dos vizinhos com o trecho.

“A gente vive numa cidade que é enorme e tem muitos problemas, principalmente com o nível da chuva, que causa os desbarrancamentos. O prefeito veio aqui na nossa comunidade num momento em que estávamos desesperados. Agora, sim, os moradores, se sentem assistidos pela gestão do prefeito David Almeida. A gente sabe que onde o prefeito diz que vai ter trabalho, é porque realmente vai haver uma obra”, disse.