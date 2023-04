Prefeitura de Manaus garante serviços básicos à população no feriado prolongado da Semana Santa

A Prefeitura de Manaus informa o funcionamento dos serviços essenciais à população nesta Quinta-Feira Santa, 6/4, ponto facultativo no município, no feriado nacional da Sexta-Feira da Paixão, 7/4, assim como no fim de semana de Páscoa.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) gerencia quatro serviços que ficam à disposição da população todos os dias, inclusive fins de semana e feriados.

No bairro Compensa, zona Oeste da capital, a maternidade Dr. Moura Tapajóz funciona em regime de plantão 24 horas, todos os dias, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado para casos de urgência pelo número 192.

A população também poderá buscar serviços básicos da Atenção Primária, como vacinação do calendário básico, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), na clínica da família Carmem Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, das 8h às 18h.

O Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo) atende os usuários das 8h às 18h, por meio do número (92) 98842-8437. Os demais estabelecimentos da rede municipal de saúde retomam as atividades na segunda-feira, 10/2.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) informa que, durante o feriado da Semana Santa, trabalhará em regime de plantão. Na sexta-feira, 200 servidores desenvolverão os serviços de limpeza na cidade, sendo que cem garis atuaram na limpeza dentro dos bairros e os outros cem realizarão a varrição da área central e principais vias. Já a coleta domiciliar trabalhará na Sexta-Feira Santa, com a frota reduzida, atendendo as avenidas.

Abastecimento

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa o funcionamento do mercado municipal Adolpho Lisboa e das três feiras abastecedoras de Manaus, no feriado prolongado da Semana Santa.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, funciona das 6h às 17h tanto na quinta-feira, 6/4, quanto no sábado, 8/4. No feriado da Sexta-Feira Santa, 7/4, e no domingo, 9/4, o mercado abre somente das 6h às 12h.

As feiras do Produtor da zona Leste e da Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) funcionam das 5h às 20h; na quinta-feira, 6/4, e na sexta-feira, 7/4, das 5h às 12h, e sábado e domingo em horário normal.

A feira municipal da Panair, bairro Educandos, zona Sul, estará aberta das 5h às 23h, na quarta-feira, 5/4, e na quinta-feira, 6/4. Na sexta-feira, das 5h às 12h, sábado e domingo funcionam em horário normal.

Sine Manaus

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, zona Sul, e no shopping Phelippe Daou, zona Leste de Manaus, estarão suspensos nesta quinta e sexta-feira, 6 e 7/4, em virtude do ponto facultativo e do feriado religioso da Paixão de Cristo.

As atividades retornam normalmente na segunda-feira, 10/4. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir a um dos postos, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.