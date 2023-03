Prefeitura de Manaus entrega Cmei Padre Cláudio Dalbon revitalizado no Novo Aleixo

O prefeito de Manaus, David Almeida entregou hoje (21), o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Padre Cláudio Dalbon, localizado no bairro Novo Aleixo, zona Norte. O local estava desativado há mais de quatro anos e irá atender cerca de 600 alunos.

Acompanhado pela titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), professora Dulce Almeida, o prefeito David Almeida fez questão de destacar que o Cmei Padre Cláudio Dalbon é apenas o segundo entregue de um total de 62 unidades de ensino que serão reinauguradas nos próximos meses.

“Nós vamos realizar uma maratona de entregas de obras na Educação. São 62 estruturas de escolas e creches que nós estaremos entregando nos próximos dias. Com isso, serão 335 escolas reformadas em pouco mais de dois anos de gestão. A nossa reforma não é entrar na escola e pintar, é refazer toda a escola e trazer dignidade aos alunos, porque nós estamos e vamos persistir em buscar resultados para a cidade de Manaus”, enfatizou Almeida.

A reforma da unidade de ensino durou cerca de um ano e seis meses, e teve o custo total de R$ 1,35 milhão. Toda estrutura do local passou por uma completa reestruturação no sistema elétrico, hidráulico, cobertura e pintura.

Além disso, a escola foi reerguida totalmente do chão, tendo em vista que a estrutura antiga estava comprometida. O espaço físico da unidade de ensino contempla dez novas salas de aula, secretaria, diretoria, pedagogia.

David Almeida afirmou que toda essa reforma faz parte do planejamento implementado pela Semed para melhorar os índices de educação básica do município.

“Estamos empenhados em fazer dos alunos de Manaus, os melhores do Brasil em educação básica. Para isso, essa secretaria tem se esforçado em levar o ensino pedagógico que possa ser repassado para as crianças e que elas possam absorver esse conhecimento. Assim, poderemos avançar nas posições no ranking do Ideb. Esse é o compromisso, essa é a nossa meta e estamos buscando isso diuturnamente”, afirmou o prefeito.

Para assegurar a operacionalidade hidráulica do prédio, foi reativado o poço artesiano e reservatório de caixa d’água, e também possui rotas de acessibilidade, seis banheiros adaptados para crianças, sendo dois para Pessoas com Deficiência (PcD), além de quatro banheiros para funcionários.

Titular da Semed, a professora Dulce Almeida destacou que a nova escola irá atender a população do Mutirão e dos bairros da redondeza.

“Essa escola aqui, eu tive com o Marcelo Campbell em abril do ano passado. Ela foi desativada, abandonada, sem nenhuma explicação para a comunidade, sem dizer onde as crianças ficariam. Hoje, temos uma escola renovada. É um local de respeito e dignidade. É isso que a população merece do poder público. Que nós possamos aqui acolher 600 crianças do Mutirão e do entorno com todo carinho e qualidade de ensino que elas merecem”, disse a secretária.

Marco

De acordo com gestora da unidade de ensino, Patrícia Martelet, a revitalização da escola é um marco da atual gestão municipal, em prol de proporcionar sempre aos estudantes os melhores ambientes educacionais.

“Essa reforma significa muito para essa comunidade, porque desde 2019 essa escola foi desativada. Hoje, na gestão do prefeito David Almeida e da secretária Dulce Almeida está sendo entregue à comunidade uma escola moderna, ampla com dez salas de aula, atendendo o dobro de alunos antes da reforma”, declarou a gestora.

Entre os beneficiados com a inauguração da escola está o estudante Márcio Vinícius, de 5 anos. Para a mãe da criança, Marlice Nascimento, essa obra é muito significativa para a comunidade e contribuirá bastante para o desenvolvimento do seu filho.

“Eu gostei muito para que meu filho possa crescer na educação. Então, creio que isso seja somente o início e eu espero muito mais dessa escola. Tenho certeza que meu filho vai se dar bem nesse colégio”, compartilhou a comunitária.

Com informações da Semcom e Semed