Prefeitura de Manaus divulga lista de selecionados para curso ‘Imersão 4.0 Social Business’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a empresa Via Pública Social Business, divulga nesta quarta-feira, 12/4, a lista de selecionados para o curso “Imersão 4.0 Social Business: Transforme suas redes sociais em uma Plataforma de Gestão Negócios”, que integra o projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empreender”, cuja missão é disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico ao público. A lista completa pode ser conferida em https://semtepi.manaus.am.gov.br, a partir das 17h desta quarta-feira.

“Estar presente no ambiente digital é fundamental para o crescimento dos negócios. Estamos ofertando uma oficina completa, para falar sobre o uso das redes sociais e o gerenciamento de outros aplicativos. Tivemos uma ampla procura por essa qualificação, e vamos continuar investindo nessa temática”, destacou o diretor de Qualificação Profissional da Semtepi, André Maia.

O curso será realizado presencialmente no dia 17/4, das 13h às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul.