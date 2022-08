Prefeitura de Manaus convoca mais 25 aprovados no concurso da Semef

A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta segunda-feira, 22/8, por meio do Diário Oficial do Município (DOM), o edital para convocação de mais 25 aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), realizado em 2019. O chamamento segue a ordem de classificação final do concurso, homologado pelo decreto do dia 4 de março do ano de 2020, publicado na edição nº 4.791 do DOM. O decreto de nomeação será assinado pelo prefeito David Almeida nos próximos dias.

Os novos concursados ocuparão os cargos de técnicos de tecnologia da informação, assistentes técnicos de tecnologia da informação, programador e assistentes técnicos de tecnologia suporte. “Esses profissionais virão para contribuir muito com os serviços de tecnologia municipal, uma área que tem avançado bastante na gestão do prefeito David Almeida, levando cada vez mais facilidade e acessibilidade aos usuários dos serviços da Prefeitura de Manaus”, destacou o secretário da Semef, Clécio Freire.

De acordo com o edital, os aprovados deverão comparecer, até o dia 20/9, na sede da Semef, bloco 1, no Departamento de Administração da secretaria, localizada no térreo da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, nº 2.971, bairro Compensa, zona Oeste.

*Com assessoria