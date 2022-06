Prefeitura de Manaus aprova mais de 40 projetos em pauta na 296ª reunião do Codam

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), participou hoje (20), da 296ª reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam), realizada na sede do Palácio Rio Negro, localizada na avenida 7 de Setembro, bairro Centro, zona Sul. Mais de 40 projetos foram aprovados, resultando na criação de 1.500 postos de trabalho no Estado.

O secretário da Semtepi, Radyr Júnior, que representou o prefeito David Almeida, destacou a importância das pautas discutidas no encontro, voltadas para o interesse econômico, social e na formulação da política de incentivos fiscais e extrafiscais do Estado. O encontro também contou com a presença de secretários estaduais, conselheiros e representantes de entidades da indústria, comércio e agropecuária.

“Participamos de mais uma importante reunião do conselho, onde aprovamos mais de 40 projetos, que vão resultar em mais de 1.500 novos postos de trabalho para Manaus. Ter essa relação com as instituições têm surtido efeitos muito importantes, trabalhando sempre o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, explicou Radyr Junior.

Na ocasião, foi lançado o Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável, que prevê a criação de um plano estratégico para alavancar e diversificar a economia do Amazonas. A ideia é discutir e criar alternativas que gerem ocupação e renda para a população da capital e do interior, fortalecendo e complementando a economia do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Com informações da Semtepi