Prefeitura de Manaus amplia ‘Bolsa Idiomas’ para contemplar crianças a partir de 10 anos

O prefeito de Manaus, David Almeida, sancionou, na manhã desta quinta-feira, 13/4, a lei que garante a ampliação do Programa Bolsa Idiomas (PBI) para estudantes a partir dos 10 anos de idade, com benefícios integrais de 100% e parciais de 50% e 75% para o aprendizado de uma língua estrangeira em instituições particulares de Manaus. A ação aconteceu no auditório da sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizado na avenida Maceió, Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital amazonense.

“Hoje, temos em torno de 3,5 mil inscritos no Bolsa Idiomas. Com a ampliação da faixa etária, a nossa meta é chegar a 10 mil beneficiados com essa bolsa. São sete idiomas oferecidos em 15 instituições de ensino. Isso possibilita que o filho do trabalhador da periferia possa estudar na mesma escola de idiomas particular de qualidade. Vale lembrar que, além da bolsa, todas as crianças irão receber também o material didático de graça”, enfatizou Almeida.

A alteração na legislação que instituiu o programa foi aprovada, por unanimidade, na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Antes, apenas estudantes com 16 anos ou mais poderiam pleitear as bolsas oferecidas pelo programa. Com a ampliação, o Programa Bolsa Idiomas entra em uma nova fase, alcançando um número bem maior de estudantes sem condições de arcar com os custos de um segundo idioma.

David Almeida salientou que a atual gestão municipal vem investindo na ampliação da estrutura de educação para proporcionar novas oportunidades para as futuras gerações que estão em formação. Ele revelou que espera encontrar, nos próximos anos, muitos jovens e adultos que foram beneficiados por este programa, se destacando na sociedade amazonense.

“Eu espero, quem sabe, encontrar, daqui a alguns anos, crianças que se formaram e aprenderam o segundo idioma, pessoas que estarão presentes na sociedade amazonense como os novos expoentes, que foram beneficiadas com o Bolsa Idiomas. Vamos investir, sim, na educação, para que possamos transformar os filhos dos trabalhadores da cidade de Manaus, nos melhores alunos da atenção básica e em futuros adultos com futuros brilhantes”, afirmou o prefeito.

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o PBI conta com a parceria de instituições e cursos de idiomas, na modalidade voluntária oferecendo sete línguas estrangeiras: inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês e mandarim.

De acordo com o titular da Semad, Ebenezer Bezerra, com a ampliação do benefício, as crianças terão uma maior probabilidade de entrar no mercado de trabalho no futuro.

“O prefeito David Almeida viu a necessidade. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e um idioma para essas crianças, a partir de 10 anos, é fundamental para que elas consigam ser inseridas, exercer uma profissão e adquirir conhecimentos”, afirmou Bezerra.

O Bolsa Idiomas é um dos programas de inclusão socioeducacional da prefeitura que tem, ainda, o Bolsa Universidade e o Bolsa Pós-Graduação.

De acordo com o edital, para participar do programa o candidato deverá residir em Manaus; possuir renda familiar per capita não excedente a dois salários mínimos e meio (R$ 3.255, em valores atuais); não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público; estar ciente de que, conforme legislação do Programa Bolsa Idiomas, deverá firmar o compromisso de desenvolver atividades de contrapartida sem ônus para o município.

“Agora, vamos poder atender as nossas crianças a partir dos 10 anos. Essa oportunidade que as crianças terão de aprender outros idiomas, vai possibilitar que eles explorem novas realidades, novas fronteiras. Isso é um marco para a história da cidade de Manaus”, concluiu o diretor-geral da Espi, Júnior Nunes.