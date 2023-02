Prefeitura de Manaus abre inscrições para o curso de Cuidador de Idosos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) – vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) – dará início às inscrições para a primeira turma do curso Cuidador de Idoso “Cuidadoso” do ano, nos dias 27 a 28/2, ou até o preenchimento das vagas ofertadas no portal.

A pré-inscrição estará disponível a partir das 9h, no site da FDT: doutorthomas.manaus.am.gov.br, onde o candidato deverá preencher uma ficha com os dados solicitados no edital, juntamente com o seu e-mail.

Serão ofertadas 200 vagas nas pré-inscrições, porém somente 80 candidatos serão aprovados para participar do curso, sendo 40 para o turno matutino e 40 para o vespertino.

A relação com os nomes dos 200 pré-inscritos será divulgada no dia 3 de março, a partir das 9h, no portal da Fundação Dr. Thomas, com a data e horário agendado. Nos dias 6 e 7/3, o candidato deverá digitalizar e anexar no sistema os documentos de RG, CPF, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de endereço e comprovante da vacina contra a Covid-19. Todos devem ser apresentados em formato PDF e no tamanho máximo de 1 megabyte.

Com a data agendada, o candidato deverá comparecer ao auditório do Parque Municipal do Idoso (PMI), na rua Rio Mar, nº 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, a partir das 9h, para a execução da avaliação, que ocorrerá nos dias 13 e 14/3, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Nesta fase, os candidatos vão passar pela equipe de psicólogos da FDT para realizar a avaliação, que será um questionário que inclui questões relativas às expectativas sobre o curso e entendimento prévio sobre o envelhecimento humano e, logo após, as entrevistas individuais.

Na ocasião, deverão obrigatoriamente estar providos dos seguintes documentos: RG, CPF, certificado de conclusão do ensino médio (original e cópia) e comprovante de vacinação contra a Covid-19, para fins de validação de documentos.

A partir das parcerias da Prefeitura de Manaus, FDT, Espi e Semad, o “Cuidadoso” é o curso mais completo de Manaus, com o objetivo de ensinar sobre todos os cuidados que o profissional deve ter com a pessoa idosa.

“Realizado desde 2009, o Cuidadoso já formou mais de 4 mil alunos, e a meta para 2023 é aumentar o número de profissionais, visando o bem-estar da terceira idade. O curso da FDT é referência e o mais procurado da capital, com o preenchimento rápido das vagas. Por isso, quem pretende se inscrever, deve ficar atento às datas”, reforçou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

A relação final dos candidatos classificados será divulgada a partir do dia 20/3, no portal da FDT: doutorthomas.manaus.am.gov.br.

A matrícula institucional acontecerá nos dias 23 a 24/3, por meio do portal da Fundação Doutor Thomas, onde o candidato preencherá um formulário confirmando os documentos apresentados na realização da avaliação e entrevista. Não haverá taxa de matrícula.

Capacitação e início das aulas

O curso possui 320 horas de duração, sendo 220 horas de aulas teóricas e 100 horas de estágio supervisionado na FDT, contando com dez módulos que trabalham assuntos como ética do cuidador, patologias do envelhecimento, aspectos psicológicos, noções básicas de enfermagem e aspectos nutricionais.

As aulas acontecerão na galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, n° 82, com início no dia 17/4 para as duas turmas; turno matutino, no horário das 8h às 12h; e vespertino, das 13h às 17h.

Para mais informações, entrar em contato com a coordenadora do curso – Maria Sabelly (92) 98844-5609