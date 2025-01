Prefeitura de Manaus , por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), identificou que uma tubulação, parte de um sistema de drenagem, rompeu sob a avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, na zona Leste, formando uma cratera no meio da pista. A secretaria de obras iniciou a intervenção emergencial de recuperação da rede de drenagem, ontem (12), e finalizou o serviço após cinco horas de trabalho ininterrupto, com o reaterro e compactação do solo.

No total, 30 trabalhadores estiveram envolvidos na operação. Os antigos tubos foram substituídos por novas peças em concreto armado, que irão proporcionar a canalização adequada das águas pluviais e solucionar o problema no local.

As obras foram acompanhadas pelo prefeito em exercício e secretário de Obras Renato Junior. “No sol ou na chuva, nossas equipes estão na rua para levar a solução e a pronta resposta que a população merece. Sabemos da importância desse corredor viário e estamos trabalhando neste domingo para não impactar no trânsito desta segunda-feira, que é intenso. A determinação do prefeito David Almeida é para atuarmos de forma imediata, em cinco horas de trabalho a obra foi executada e a via liberada”, assegurou.

Com o auxílio de uma retroescavadeira, as equipes realizaram as escavações na área e identificaram o ponto exato do rompimento da rede de drenagem, que rompeu após as fortes chuvas deste sábado (11). O acúmulo de lixo descartado de maneira irregular foi arrastado pelas águas da chuva para dentro da galeria, o que provocou a obstrução e rompimento do equipamento.

Os tubos danificados foram substituídos por peças novas em concreto armado. O reaterro e limpeza da via foram executados e, após cinco horas de trabalho, a via foi liberada pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O empresário Deyner Silva tem uma loja na frente de onde a cratera abriu. Ele acompanhou o andamento dos serviços e relatou que as obras no trecho foram executadas de forma ágil e precisa.

“Essa é uma rua importante e de muito fluxo, a Prefeitura de Manaus está de parabéns pela agilidade na execução do serviço. Mesmo no domingo e com chuva, o serviço foi realizado evitando transtornos para esta segunda-feira, onde o trânsito é intenso e prejudicaria o movimento da minha empresa”, agradeceu o empresário.