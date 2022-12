Prefeitura avança na substituição emergencial de drenagem profunda na avenida Atlântica

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança nesta sexta-feira, 9/12, com a obra emergencial de recuperação da tubulação de drenagem profunda, na avenida Atlântica, localizada no bairro Raiz, zona Sul da cidade, após um trecho da rua ter cedido com as fortes chuvas da última semana.

As equipes da Seminf trabalharam ininterruptamente na recuperação da rede de drenagem de 30 metros de extensão, realizando a substituição do antigo tubo armico pelo assentamento e anelamento de 24 novas aduelas, equipamento bem mais moderno e amplo que irá dar passagem correta das águas.

Com a nova rede implantada, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), liberou o fluxo de veículos, e a Seminf segue com os serviços de drenagem superficial, na sequência, a via será totalmente recapeada e concluída com serviço de qualidade.

Durante a execução do serviço, o secretário de Obras, Renato Júnior, esteve presente e acompanhou fiscalizando cada etapa da obra.

“Desde a hora do sinistro, as equipes da Seminf iniciaram de forma emergencial os trabalhos, e hoje avançamos bastante com as obras, a via está liberada para o tráfego de veículos, mas as obras ainda seguem a todo o vapor. Eu venho acompanhando os serviços todos os dias junto com o prefeito David Almeida, que determinou agilidade para dar segurança às famílias que residem no local, e também para desobstruir completamente a via o quanto antes”, destaca Renato.

De acordo com a equipe técnica da Seminf, o problema da abertura da cratera foi ocasionado devido às antigas tubulações, que eram da década de 80, sem manutenção em média há 40 anos. A rede bastante deteriorada, não suportou na sua estrutura o volume das águas, o que resultou no afundamento da via, comprometendo a trafegabilidade.

*Com informações da assessoria