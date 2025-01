Na segunda-feira (20), diretores do Implurb, dos Correios e do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE) se reuniram para alinhar ações para dar ao prédio, que foi sede da agência central dos Correios, maior segurança, em razão de vandalismo e possível invasão por terceiros.

Desde o ano passado, a Prefeitura de Manaus mantém diálogo com os Correios para recuperar o imóvel histórico, classificado como unidade de interesse do 1º grau. O próprio prefeito David Almeida expediu ofício aos Correios e o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, esteve em Brasília para uma reunião com o corpo técnico da empresa.