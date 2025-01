Prefeitura de Manaus intensifica as ações de arborização da capital, com o plantio de 500 novas mudas, em uma extensão de 4,8 quilômetros da avenida Max Teixeira, no trecho entre a avenida Torquato Tapajós e o Terminal de Integração 3, do bairro Cidade Nova, zona Norte. A ação aconteceu nesta sexta-feira (24), com a presença do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, que fez o plantio de mudas, com o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima), Fransuá Matos, responsável pela execução do projeto.

“Nós estamos construindo a Manaus do futuro. E essa cidade precisa ser construída com o poder público, com os vereadores, com a imprensa e com a população. Todos são parte desta Manaus que nós estamos construindo, para que, no futuro, as nossas crianças, a minha filha, o meu neto, possam ter uma avenida, como a Max Teixeira, parecida com a Getúlio Vargas, lá no Centro, que foi plantada por alguém lá atrás e que a gente colhe os frutos disso”, afirmou o vice-prefeito.

“O que está em jogo é o futuro da cidade de Manaus, independentemente da posição partidária, do lado político. O nosso maior partido é o povo de Manaus. Esta é a gestão transversalizada do prefeito David Almeida, que não tem guetos, uma gestão unificada em prol da população”, complementou Renato Junior.

As mudas definidas para o canteiro central da avenida Max Teixeira são predominantemente de oiti, que oferece excelente sombreamento na fase adulta e pata-de-vaca, cuja floração é a maior característica. A ação de arborização faz parte da meta histórica estabelecida pela gestão ambiental municipal de plantio de 15 mil novas mudas em 2025, o triplo em comparação ao ano anterior. O início das atividades do plano de arborização para este ano aconteceu no dia 13 de janeiro, com a retirada de camada asfáltica e de concreto e alargamento de berços (locais para plantar), marcando o começo do plantio na avenida Constantino Nery, de 150 novas mudas.

“Mais do que importante a plantação de mudas em trechos como esse da nossa capital. O prefeito David tem essa meta para a gestão, de tornar Manaus referência no plano de arborização. E o nosso trabalho segue nesse sentido. A partir da intensificação na plantação de mudas em pontos mais quentes e sem cobertura, a gente vai alcançar, ao menos, 15 mil novas mudas em todas as zonas. Manaus está melhorando em todos os âmbitos”, explicou o secretário Fransuá Matos.

O departamento de Arborização da Semmasclima realiza o mapeamento das áreas públicas que necessitam de arborização. “Etapa eficaz para gente conseguir cuidar das mudas e garantir a sobrevivência delas a longo prazo. Como o próprio vice-prefeito disse, mais do que plantar, cuidar e manter é necessário”, disse o diretor de Arborização e Sustentabilidade da Semmasclima, Deyvson Braga.

As próximas grandes avenidas a receberem arborização pela Prefeitura de Manaus são Santos Dumont, Torquato Tapajós e avenida Tarumã, todas na zona Norte da cidade. No total, está previsto o plantio de 500 mudas nestas vias.

Programa Manaus Verde

Por meio do Programa Municipal de Arborização e Conservação Florestal “Manaus Verde”, a cobertura vegetal em Manaus vem sendo ampliada com o plantio em áreas públicas e distribuição gratuita de mudas à população.

Em 2024, foram plantadas 5.750 mudas de árvores na cidade. No mesmo ano, o Centro de Produção de Mudas da Prefeitura de Manaus, mantido pela Semmasclima, alcançou a marca de 122 mil mudas produzidas.

Deste total, mais de 55 mil mudas foram doadas para a população em 2024, em ações semanais e itinerantes, que contemplam um bairro e zona distinta da capital, além de doações ao público diretamente no Viveiro ou por meio de doações a escolas, associações comunitárias e outras instituições. As demais mudas continuam em crescimento no centro, para distribuições e plantios futuros.

No âmbito do Programa Municipal de Arborização e Conservação Floresta, em 2024, destacam-se, ainda, 90 ações de arborização e conservação nos parques, unidades de conservação e áreas verdes mantidas pela Semmasclima. Além disso, o serviço itinerante de doação de mudas atendeu a 50 diferentes localidades na cidade.