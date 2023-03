Prefeitura avança com as obras de reforma da feira do bairro da Paz

Cuidar das feiras e mercados têm sido uma das metas da Prefeitura de Manaus, para que os permissionários e clientes possam frequentar esses espaços com mais conforto e segurança. Com isso, nesta sexta-feira, 17/3, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) intensificou os trabalhos das obras de infraestrutura na feira do bairro da Paz, localizada na avenida Esperança, zona Centro-Oeste.

Cerca de 15 trabalhadores realizam a implantação do novo forro, as pinturas dos boxes e a troca dos revestimentos, a feira é umas das próximas a ser entregue para a população totalmente reformada.

Acompanhando de perto o andamento dos serviços, o secretário da Semacc, Wanderson Costa, explicou que o serviço está sendo sempre impulsionado no período da tarde e noite devido às reformas acontecerem com os feirantes trabalhando rotineiramente dentro dos locais.

“A reforma acontece com os feirantes dentro dos espaços, é daqui que eles tiram seus sustentos, então foi um acordo junto ao prefeito David Almeida, para que organizássemos as reformas de forma que na logística cada permissionário continuasse com suas atividades. E assim trabalhamos. Não é fácil reformar e trabalhar com o atendimento funcionando no mesmo espaço. É um jogo de cintura, procuramos intensificar no período de menor movimento. E estamos conseguindo, é um desafio diário, mas é em prol de todos”, explicou Costa.

O compromisso da administração é mudar a triste realidade enfrentada em praticamente todas as feiras e mercados da capital, a engenharia da Semacc trabalha modernizando a área com 501,77 metros quadrados, padronizando e setorizando os 22 boxes divididos em vendas de peixe, carnes, verduras, salão de beleza, mercadinho, entre outros.

De acordo com Cecilia Cabral, permissionária há sete anos, proprietária da Cissa Design, o local está ficando maravilhoso, o forro já dá outro aspecto e a setorização dos boxes deixam a feira organizada.

“A feira está em obras, mas já percebi que está com outro aspecto, quando estiver pronta será formidável. Meus clientes já comentam que melhorou muito, nova iluminação, novo forro, meu boxe já foi reformado, estou trabalhando com a esperança de dias prósperos, trabalhar em meio a obra, não é fácil, mas é a alternativa que temos para não pararmos. Sou grata ao prefeito David Almeida e ao secretário Wanderson, por nos dar em breve uma nova feira”, concluiu Cissa.