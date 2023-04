Prefeitura articula, em Brasília, concessão para uso da antiga sede dos Correios no Centro

Dando sequência a uma série de ações para a ampliação do programa “Nosso Centro”, da Prefeitura de Manaus, o prefeito David Almeida encaminhou hoje (28), para a direção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Brasília, uma proposta para receber doação do prédio que já foi sede da companhia na capital amazonense, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, esquina com a rua Teodoreto Souto, na área central da cidade.

A apresentação foi feita pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, ao superintendente-executivo de Infraestrutura, Denny Toyama. A autarquia municipal iniciou as tratativas para a concessão de uso do imóvel histórico, classificado como unidade de interesse do 1º Grau, a exemplo do que foi firmado com a Prefeitura de São Paulo, para um prédio histórico naquela cidade.

O prefeito David Almeida encaminhou ofício, destacando o compromisso de recuperar o prédio, seguindo os parâmetros do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), dando a ele relevante destaque para a população e visitantes do Brasil e do mundo.

“Estamos buscando disponibilizar o imóvel para oferecer mais serviços e atender ao setor de turismo e cultura de Manaus, ampliando o programa ‘Nosso Centro’, além de recuperar um prédio que tem grande significado, relevância e beleza, fazendo parte do patrimônio dos amazonenses”, disse Carlos Valente.

Entre a proposta apresentada, a antiga agência central dos Correios na capital poderá abrigar exposição permanente sobre a atuação da empresa no Estado, incluindo o Clube de Filatelia; ser a sede do Conselho Municipal de Cultura; funcionar como centro de atendimento ao turista, considerando sua proximidade com o porto da capital, onde desembarcam turistas e aportam navios cruzeiros turísticos; abrigar exposição de artesanato regional e indígena; e servir de espaço para atividades culturais e de economia criativa.

Empresa nacional

Este mês, os Correios anunciaram a venda de prédios abandonados na gestão anterior, como parte da reestruturação de sua carteira de imóveis. Os imóveis históricos e de valor simbólico para a empresa não foram incluídos na lista, como é o caso da unidade de Manaus.

Em nota oficial, os próprios Correios informaram estudar a possibilidade de concessão para órgãos públicos, em que o imóvel é reformado e recuperado por um parceiro que passa a utilizar o prédio para a oferta de serviços que beneficiem a população.

“Nosso foco com o prédio no centro de Manaus é beneficiar a população e resgatar a importância histórica do bem”, afirmou o diretor-presidente do Implurb.

O prédio

O prédio, que foi sede da agência central dos Correios, encontra-se abandonado há anos e o edifício tem estilo eclético, tendo sido construído no início do século 20 para abrigar a firma Marius & Levy. Uma das características marcantes do imóvel é seu revestimento cerâmico e tijolos aparentes em todas as fachadas, um ícone arquitetônico do ciclo da borracha. Ele foi tombado pelo Iphan em 1988 e a empresa de Correios e Telégrafos está no edifício desde 1921.

Com informações do Implurb