Prefeitura apresenta à Câmara projetos para impulsionar a cultura e o turismo em Manaus

A determinação da gestão municipal é fortalecer a difusão cultural em todas as zonas da cidade, garantindo ampla divulgação. Para isso, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apresentou ontem (17), à Câmara Municipal de Manaus (CMM), diversos projetos para serem trabalhados em toda a cidade, com destaque para o Arte pela Cidade e o Festival Folclórico do Amazonas, previstos para este segundo trimestre de 2023.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, cumprindo agenda institucional na CMM, iniciou tratativas para obter apoio dos vereadores a eventos de pequeno, médio e grande porte, importantes para o fortalecimento das políticas públicas culturais e geração de postos de trabalho na cidade.

“Vim a esta honrosa casa, me colocar à disposição dos nobres vereadores, e dizer que a nossa gestão quer somar com todos e que a ajuda deles é imprescindível para que projetos culturais alcancem as pessoas da periferia, não apenas com eventos, mas com oficinas de música, dança, pintura, cinema, dentre outros, importante para o fortalecimento cultural da cidade”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso.

Dentre as ações que compõem a agenda de desenvolvimento da cultura para o trimestre, Osvaldo destacou o lançamento da 2ª Mostra de Arte Indígena, evento que faz parte do programa de promoção e preservação da nossa ancestralidade, e que vai contar com a participação de 26 artistas indígenas de 12 etnias, além de um público médio 500 visitantes.

Ao finalizar sua apresentação na tribuna, Cardoso circulou entre as bancadas, onde cumprimentou cada vereador presente durante o pequeno expediente.

“Fiz questão de apresentar-me pessoalmente aos vereadores, e deixar claro que nossa gestão não fará distinção entre as bases. Inclusive, já saio dessa casa com algumas sugestões acolhidas”, finalizou.

Também estão planejadas pela Manauscult, para os próximos meses, ações que englobam a capacitação de artistas, difusão cultural e fomento por meio de editais, tanto para a cultura quanto para o turismo.

Com informações da Manauscult