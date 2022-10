Prefeitura amplia apoio ao esporte, com atenção ao potencial do turismo esportivo

Com foco nas vantagens que o esporte proporciona à saúde da população, a Prefeitura de Manaus está ampliando os investimentos nessa área. E em paralelo a isso, busca desenvolver, na capital amazonense, o turismo esportivo, um dos mais rentáveis do mundo.

Corredor de maratonas, o prefeito David Almeida (Avante) tem como meta, transformar Manaus na capital da prática esportiva.

Para a Superliga Nacional de Vôlei, o prefeito anunciou apoio ao time Manaus. O objetivo é que a capital tenha um forte competidor e assim a cidade receba grandes partidas, com potencial de movimentar os setores comercial e de serviços.

O Manaus está na série C da Superliga nacional. Valendo vaga à Superliga B de 2023 ao campeão, a Superliga C acontece de 4 a 11 de novembro. A competição reunirá dez equipes das regiões Norte e Nordeste do país.