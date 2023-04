Prefeitura alerta beneficiários do Bolsa Família para atualização de cadastro após bloqueio

A Prefeitura de Manaus orienta que os beneficiários do programa Bolsa Família que moram sozinhos e tiveram seu pagamento bloqueado ao longo das últimas semanas, já começaram a ser convocados pelo governo federal para realizar a atualização cadastral de seu CadÚnico. Neste primeiro momento, estão sendo convocados para a atualização de dados os beneficiários que tiveram seu cadastro realizado nos últimos seis meses de 2022, priorizando inicialmente os cadastros efetuados entre agosto e dezembro do último ano.

A gerente do Programa Bolsa Família na Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Ana Cristina Campos, explica que a população precisa ter paciência e atenção, uma vez que a convocação se dará de maneira gradual e com datas pré-definidas para o comparecimento aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da capital. Para os beneficiários inseridos no cadastro entre agosto e dezembro do ano passado que estão sendo convocados atualmente, por exemplo, estes têm até o mês de agosto deste ano para atualizar suas informações cadastrais e evitar o cancelamento definitivo do benefício.

“É necessário que os públicos convocados se atentem à programação definida pelo governo federal, caso contrário o bloqueio do pagamento será mantido até o cancelamento definitivo do benefício. E para aqueles que realizaram o cadastro afirmando morar sozinhos, mas que comprovadamente moram com outras pessoas, é extremamente necessário que atualizem seus cadastros de maneira adequada e regular”, completou a gerente.

Após o comparecimento às unidades do Cras para o processo de atualização cadastral, caso o beneficiário preencha os requisitos do programa Bolsa Família e comprove que mora sozinho, o benefício voltará a ser pago normalmente, incluindo as parcelas anteriormente bloqueadas.

O processo faz parte do Processo de Qualificação do Cadastro Único, promovido pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) desde o último mês de março com o objetivo de evitar o repasse incorreto de benefícios sociais a famílias que não atendam aos requisitos informados no momento do cadastro, em especial aos cadastros unipessoais. Até o momento, 1,2 milhão de cadastros já tiveram o pagamento do benefício bloqueado em todo o país.

Com informações da Semasc