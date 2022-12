Prefeitura ajusta detalhes de ‘Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate’ na Ponta Negra

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, em parceria com a Nova Igreja Batista (NIB), irá apresentar o espetáculo “Um Sonho de Natal”, na próxima quinta-feira (8), às 19h30 e 20h30, no anfiteatro da Ponta Negra. Para garantir o sucesso das apresentações, foi realizado, na noite de ontem (30), o primeiro ensaio no palco do complexo turístico.

O tradicional musical natalino chega a sua 21ª edição em 2022 e faz parte do calendário oficial do município. O reconhecimento do local de apresentação contou com a presença do diretor-presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, e com os organizadores do espetáculo que será apresentado entre os dias 10 e 25 de dezembro, exceto no dia 24, na Nova Igreja Batista, localizada na Torquato Tapajós, e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica no bairro Cachoeirinha. A estrada e o estacionamento são gratuitos.

Emerson Castro explicou que a apresentação do espetáculo faz parte da 2ª edição do “Natal das Águas” e serve de aquecimento para toda a programação preparada pela Prefeitura de Manaus para comemorar o Natal deste ano.

“Essa é a nossa 2ª edição do ‘Natal das Águas’ e queremos fazer uma festa maior que a realizada no ano passado. Para isso, estamos com uma parceria com a Nova Igreja Batista trazendo esse espetáculo tão tradicional na nossa cidade que é o ‘Um Sonho de Natal’. Convido a todos a virem assistir aqui no anfiteatro do Complexo Turístico da Ponta Negra esse belo musical natalino. Manaus merece essa bela festa após tudo o que passamos. Tudo o que estamos fazendo é para encantar e alegrar a nossa população”, afirmou Castro.

Repleto de novidades que prometem encantar o público, o culto natalino “Um Sonho de Natal” deste ano vai desvendar os mistérios de uma fábrica de chocolate, enredo adaptado da famosa obra de Roald Dahl (1964).

A trama gira em torno de um garoto pobre que encontra um dos bilhetes dourados para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka. A história se passa em um cenário de pós-segunda guerra mundial, em uma cidade isolada na Bélgica, chamada “Forest”, onde toda a população se concentra nos portões da antiga fábrica.

Diretor-geral do espetáculo natalino, o pastor Leandro Caiado explicou que o convite para realizar a apresentação partiu do prefeito David Almeida. Ele garantiu que o público que comparecer ao anfiteatro da Ponta Negra irá se emocionar e se alegrar com a história comemorando o verdadeiro Natal.

“Recebemos o convite do prefeito David Almeida para apresentar o ‘Um Sonho de Natal’ aqui na Ponta Negra. Ele ama o espetáculo e sempre comparece para prestigiar as apresentações. Então, não poderíamos deixar de atender a esse pedido. Devido às condições técnicas, não conseguiremos, neste ano, apresentar todo o espetáculo aqui no anfiteatro. Faremos uma apresentação reduzida, deixando um gostinho de ‘quero mais’ para que todos compareçam na igreja para ver a peça completa. Mesmo assim, será uma apresentação linda, com muitos momentos emocionantes. Conto com a presença do público para lotar este espaço. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender”, afirmou.

Um Sonho de Natal

A peça apresenta um mix artístico de teatro, dança, balé, patinação artística, percussão, artes circenses, fantoches e orquestra, além da tradicional “Árvore de Natal Humana”. Todo o espetáculo é produzido por membros voluntários da igreja.

Tanto na Nova Igreja Batista, quanto na Nova Igreja Batista Tabernáculo, as apresentações ocorrerão nos mesmos dias e horários. Nos dois locais, acontecem de segunda a sexta-feira, às 20h. No sábado, às 17h e 20h. Já no domingo, às 15h, 17h30 e 20h.

Vale ressaltar que a entrada e o estacionamento são gratuitos para todas as pessoas. O espetáculo tem classificação etária livre para todos os públicos.

