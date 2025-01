A Prefeitura de Manaus abre nesta sexta-feira (17), será aberto o processo de agendamento para castração de cães e gatos relativa à segunda quinzena de janeiro, conforme cronograma do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O sistema será aberto às 14h e o acesso é pelo link https://ccz.manaus.am.gov.br/.



O gerente do CCZ, médico veterinário Rodrigo Araújo, orienta os tutores que, antes de agendar a castração do seu animal, é necessário acessar o mesmo link para realizar o cadastro com informações do tutor e do seu animal. Somente após o cumprimento desta etapa, será possível agendar o procedimento.