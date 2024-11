Começou ontem (6), e vai até o dia 16 de novembro o prazo para as prefeituras de todo o Brasil aderirem ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem). A informação é do Coordenador-Geral de Políticas Educacionais para as Juventudes da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação, Yann Evanovick. “Vários municípios do Amazonas estão aptos a aderir ao programa e nós estamos num esforço de garantir que os municípios e, principalmente, os estudantes e suas famílias sejam beneficiados por mais essa ação do Governo Federal”, afirmou.