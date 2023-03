Prefeito vistoria obras que vão mudar o perfil urbano e aquecer a economia de Manaus

Mesmo com demolições ao redor, a beleza e a profundidade do rio Negro é destaque da vista do terceiro pavimento do futuro mirante Lúcia Almeida, no Centro, primeira obra do programa “Nosso Centro” que está em execução pela Prefeitura de Manaus.

O tempo firme, com céu limpo e sol na manhã de hoje (19), colaborou com a visita técnica do prefeito David Almeida ao canteiro de obras, acompanhado da equipe do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), autor do projeto arquitetônico, e dos construtores licitados.

“Este é o visual que vamos ter a partir da inauguração deste espaço. Vamos colocar Manaus de frente para o rio. Será um dos lugares mais bonitos e aprazíveis da nossa cidade, com o píer que será construído. O mirante vai ficar como legado da nossa gestão, com restaurantes, gastronomia, arte, cultura, tudo agregado em um só espaço”, disse David Almeida.

O prefeito lembrou que a intervenção acontece bem no início da avenida 7 de Setembro, tendo ainda de fundo a vista para a ponte jornalista Phelippe Daou, e de onde se poderá ver um pôr do sol espetacular.

“Com essa obra, mais o mirante Rosa Almeida, no Encontro das Águas, e o Local Casa de Praia, os turistas poderão vir a Manaus e contemplar a natureza, a floresta e o nosso rio”.

E o prefeito lançou um desafio para a empreitada, aos construtores, para o complexo ser entregue ainda neste ano, até o Natal de 2023. A obra foi licitada com o valor global de R$ 45,8 milhões, incluindo o largo de São Vicente e o restauro e reforma do casarão Thiago de Mello, com prazo de 300 dias corridos.

Para o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, os primeiros 60 dias da obra serão de intenso acompanhamento pelos profissionais técnicos do instituto, para possíveis adequações e ajustes específicos.

“É a leitura em escala real do que foi projetado, para a conferência, e estamos trabalhando nisso todos os dias para quando chegar dezembro, na inauguração, a escala humana estar adequada e as operações em funcionamento”, comentou.

No cronograma já ocorreu ajuste, onde havia previsão de 60 dias para demolições, com os trabalhos avançados, estima-se que serão concluídos em até 45 dias.

“São 15 dias que se ganha aqui, neste complexo que será um grande marco no turismo e reabilitação no Centro. Estamos reprogramando para o final de dezembro, como um presente de Natal”, afirmou Valente, acrescentando que a equipe do Implurb está muito determinada para tomar as melhores decisões e entregar um grande projeto para a cidade.

Complexo Centro

Com obras iniciadas em março, as primeiras intervenções do programa “Nosso Centro”, da gestão David Almeida, envolvem o mirante Lúcia Almeida, que vai ser revitalizado para abrigar diversas ações, novos negócios, artesanato, turismo, cultura, arte, lazer, contemplação e gastronomia.

Junto ao mirante vai se criar o largo de São Vicente, ampliando a área para pedestres, caminhabilidade e contemplação do patrimônio e da natureza no entorno, além da reforma e restauro do Casarão Thiago de Mello, tudo em associação com a paisagem do rio Negro.

O complexo que vai modificar o território é composto do mirante, que tem uma área total de 4,9 metros quadrados; do entorno do edifício, o largo, com 3,5 mil metros quadrados; e do casarão Thiago de Mello, com área total de 352,96 metros quadrados.

Local Casa de Praia

Saindo do Centro, a visita se estendeu ao Local Casa de Praia, cujas obras estão 98% concluídas, faltando ajustes e alterações específicas, além das operações de negócios previstos para o novo ponto turístico e de visitação da capital, localizado no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste.

O projeto arquitetônico do Local também é do Implurb. O espaço público está sendo instalado onde funcionava uma antiga casa de show, que estava abandonada há mais de 20 anos.

O secretário Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior, comentou que estão sendo realizados ajustes e que a intervenção tem sua própria Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) para as águas pluviais.

“Temos o tipo de negócio da operação formatado, os empreendedores já estão se instalando e um administrador ficará responsável pela gestão, diminuindo assim o custeio da prefeitura. Isso torna o negócio viável ao longo do tempo”, explicou.

Radyr destacou que o projeto e a obra foram tratados com muito carinho. No quesito acessibilidade universal, Pessoa com Deficiência (PcD) e com mobilidade reduzida terá acesso completo, dentro das normas e com conforto e segurança.

“Queremos certificar a obra com selo sustentável, usamos muita luz natural, uma construção limpa e com muita qualidade. Aqui, se preconiza o bem-estar das pessoas para ter um ambiente especial”, afirmou.

“Iremos colocar empresas que não geram concorrência entre si, mas sim, colaborem com o enriquecimento cultural e turístico do espaço. Serão empreendedores da gastronomia que poderão colaborar com a Ponta Negra, além de fomentar os artistas locais no palco interativo. Vamos estudar, juntamente com a Manauscult, uma forma de criar um calendário para que eles possam aproveitar esse lugar maravilhoso que é o Local Casa de Praia”, completou Radyr.

Ponta Negra

Presente no programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, o local tem projeto para abrigar restaurantes, central de artesanato, áreas para exposições artísticas e ambientes abertos e fechados, com a possibilidade de se contemplar a vista, literalmente com os pés na areia.

O projeto prevê ainda um playground, áreas de convivência, passarela, mirante, quiosques e estrutura para receber shows de médio e pequeno porte.

Com informações do Implurb