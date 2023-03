Prefeito vistoria obras do complexo de São Vicente, as primeiras do ‘Nosso Centro’

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta quinta-feira, 16/3, o avanço das obras das primeiras intervenções do programa “Nosso Centro”, que inclui o complexo mirante de São Vicente, o mirante Lúcia Almeida, o largo de São Vicente e o casarão Thiago de Mello.

Os serviços de intervenção do projeto de requalificação iniciaram com trabalhos de limpeza e demolição cautelosa no primeiro prédio de reconversão de uso e arquitetônica, na avenida 7 de Setembro, esquina com a rua Visconde de Mauá. A obra, com prazo de execução de dez meses, conta com três grandes frentes.

“Uma semana de obra, já estamos aqui vendo a transformação, a mudança, estamos dando celeridade, e o cronograma está seguindo a todo vapor. São quase 50 pessoas trabalhando e a nossa intenção é entregar esse espaço entre 290 e 300 dias. Estamos aqui apertando o prazo, as equipes vão trabalhar aos sábados e aos domingos, para entregar essa obra tão bonita para o turismo na cidade de Manaus”, afirmou o prefeito.

O complexo vai contar com um pier, que terá um cenário específico para atender os serviços públicos, turistas e população, com um atracadouro.

No total, o complexo, que vai modificar o território, é composto do mirante, que tem uma área total de 6,1 mil metros quadrados; do entorno do edifício, o largo, com 3,5 mil metros quadrados; e do casarão Thiago de Mello, com área total de 352,96 metros quadrados.