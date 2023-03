Prefeito visita áreas afetadas pela chuva; foram 135 ocorrências e 172 famílias desabrigadas

A Central 199 da Defesa Civil da Prefeitura de Manaus registrou 135 ocorrências até as 18h de hoje (25), sendo 62 de alagamentos, 25 de desabamentos e 22 de deslizamentos causados pela forte chuva que começou por volta das 7h da manhã. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizou duas escolas para abrigar 172 famílias, que perderam as moradias.

O prefeito David Almeida convocou secretários e equipes que acompanharam os impactos da chuva nas telas que integram o sistema de monitoramento do Centro de Cooperação da Cidade, o CCC.

“Nós estamos desde cedo trabalhando. Já estive acompanhando todo esse trabalho de monitoramento e finalizamos indo às áreas afetadas. Já estive no bairro Tancredo Neves, onde estamos com várias famílias abrigadas, fomos até o bairro Armando Mendes, no bairro São José, onde visitamos um centro da prefeitura que foi alagado. O importante é que a prefeitura está dando as respostas rápidas para esses desastres, estamos com todas as nossas equipes empenhadas”, assegurou o prefeito.

As equipes de socorro às vítimas foram ampliadas ao longo do dia e os atendentes da Central 199, da Defesa Civil, também tiveram reforço no número de atendentes, para garantir fluidez nas ligações e agilidade no atendimento às famílias afetadas. Nenhum evento de risco quatro (o mais alto) foi registrado durante o dia e a cidade continua em estágio de mobilização.

As famílias foram acolhidas por equipes da Defesa Civil e da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), nas escolas municipais Aristóteles Comte de Alencar, no bairro Armando Mendes, e Jorge de Resende Sobrinho, no Tancredo Neves, ambas na zona Leste

As ocorrências de maior severidade até o momento aconteceram na zona Leste, nos bairros Armando Mendes e Gilberto Mestrinho, mas também foram atendidas na comunidade Manaus 2000, no bairro Japiim, onde ocorreu um desabamento, envolvendo nove residências. Três equipes de plantão realizaram mais de 70 atendimentos por toda a cidade, desde as primeiras horas do dia.

Na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, aconteceu um desmoronamento de residência de madeira. Dezessete famílias que residiam no entorno foram retiradas e alocadas na escola municipal Aristóteles Comte de Alencar e devem receber os benefícios eventuais como colchões e cestas básicas, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). As famílias da comunidade da Sharp estão sendo atendidas pelo programa Prosamim +, do governo do estado e por isso, não podem ser inseridas no Auxílio Aluguel. As equipes da Semasc e do programa estadual, estão realizando o levantamento da área e devem conceder benefícios eventuais.

Já no bairro Gilberto Mestrinho, uma casa de alvenaria desabou. A Defesa Civil já esteve no local e solicitou a retirada de três famílias e a inclusão das mesmas no aluguel social.

Semulsp em alerta

Equipes com 50 agentes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), estão atuando na comunidade da Sharp, onde as estruturas de algumas casas estão comprometidas com ameaça de desabamento.

Até o momento, foram registrados pela equipe da Semulsp três tombamentos de árvores, sendo uma na avenida Epaminondas, área central, na avenida Beira Rio, zona Leste, e no Parque do Mindu, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. As equipes já estiveram no local e removeram os galhos de árvores e liberaram as vias.

Por Márcia Costa Rosa (Com informações da PMM)