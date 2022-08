Prefeito reinaugura escola Antônio Matias Fernandes com capacidade para 590 estudantes

O prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou hoje (2), a escola municipal Antônio Matias Fernandes, localizada na rua 2 de Agosto, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, totalmente revitalizada. Com capacidade para 590 alunos, a unidade de ensino vai atender estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o gestor municipal, a escola agora está com o padrão estabelecido pela prefeitura, que busca transformar a Educação de Manaus em uma das melhores do país.

“Nós estamos reinaugurando, essa é uma nova escola, nós queremos oportunizar, proporcionar novas estruturas e novas condições para a população, além de melhorar a questão salarial dos nossos professores, para que possamos dessa forma ter uma educação de qualidade. Eu espero que os alunos, professores e todos aqueles que adentrem essa escola possam receber os ensinamentos necessários, que todos dessa escola façam bom proveito para que possamos ter um bom índice de conhecimento, de aprendizado e, acima de tudo, os resultados esperados para a melhoria da educação de Manaus, a começar aqui pelo bairro da União”, disse Almeida.

Com a reforma, a unidade de ensino passa a contar com sete salas de aula, Centro de Tecnologia Educacional (CTE), biblioteca, secretaria, sala de professores, diretoria, sala de pedagogo, cozinha, três depósitos, quatro banheiros, plataforma para cadeirantes, quadra esportiva, acessibilidade com rampa e refeitório.

A titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Dulce Almeida, salientou que a reforma é importante para assegurar uma qualidade maior no ensino para os alunos e professores da rede municipal.

“O bairro da União está recebendo hoje esse presente lindo. Os meus colegas professores estão recebendo um lugar digno, de respeito para trabalhar. Aqui temos muita coisa boa para os nossos alunos, além de outras melhorias, e nós também vamos cobrar o compromisso que toda educação tem, estamos galgando os degraus para sermos uma das melhores educações do Brasil e seremos, porque nós podemos”, completou a secretária.

Além disso, a escola contará com toda uma equipe no quadro de profissionais da educação com 32 professores, técnico administrativo, auxiliar administrativo, duas manipuladoras de alimentos, dois serviços gerais e um pedagogo.

Histórico

A escola municipal Antônio Matias Fernandes foi inaugurada no dia 27 de fevereiro de 1982, pelo então prefeito de Manaus, Dr. José Matías Fernandes, que percebeu a necessidade de uma escola que atendesse crianças e adolescentes no bairro da União. O nome da escola foi escolhido em homenagem ao seu avô como patrono da escola.

Antônio Matias Fernandes nasceu em Garanhuns/PE, no ano de 1873. Descendentes de holandeses, viviam na região, onde o movimento dos cangaceiros era intenso. Preocupado com a educação dos filhos, resolveu procurar outra região para morar com a família. Professava a fé cristã, presbiteriana. Era dono de propriedades de fazenda de gado, mas resolveu deixar tudo para trás.

A unidade de ensino, sediada em prédio próprio, foi criada sob o ato de Criação Lei nº 172/84 e regulamentada pela Portaria nº 024/89, no Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE/AM).

Com informações da Semcom