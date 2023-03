Prefeito pede que empresas contratem profissionais de áreas impactadas pelas chuvas

Com obras no centro histórico e Gigantes da Floresta, Prefeitura movimenta mercado e gera oportunidades para trabalhadores cadastrados no Sine Manaus e de áreas prejudicadas por temporais

Com duas frentes de obras para grandes intervenções urbanas na capital, a Prefeitura de Manaus reforça a economia local com a contratação de operários usando o banco de dados do Sine Manaus. Ontem (19), o prefeito David Almeida, em visita ao canteiro de obras do mirante Lúcia Almeida, licitada dentro do programa “Nosso Centro”, anunciou que as empresas contratadas têm prioridade para ocupação de operários e profissionais do Sistema Nacional de Empregos Municipal.

“Todas as obras, pedimos aos empreiteiros licitados que contratem do banco de dados do nosso Sine Manaus, o mais eficiente em empregabilidade”, comentou David Almeida.

E no Centro, de frente para o rio, o prefeito adiantou que a empresa licitada para a reforma do mirante dará ainda prioridade às famílias e profissionais atingidos pelas últimas chuvas na capital, em especial aos do bairro Jorge Teixeira, na rua Pingo D’Água, zona Leste, onde ocorreu um deslizamento, deixando vítimas fatais. Em razão da ocorrência, a prefeitura decretou estado de calamidade pública na semana passada. Desde o desbarrancamento, 98 famílias estão sendo assistidas com o auxílio-aluguel municipal.

Contratos

A RED Engenharia está contratando mão de obra, conforme avança nos serviços nas três frentes do Complexo de São Vicente. Hoje, o canteiro conta com 48 pessoas empregadas e a previsão é chegar até 200 colaboradores, de forma escalonada.

Segundo o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, as obras já em andamento, além de serem projetos urbanos estruturantes, ainda tem a promoção de emprego e renda desde os canteiros, com um mix de profissionais envolvido no pós, durante e depois das intervenções. Além dos contratados, tem toda uma cadeia que funciona com serviços, aquisição de mercadorias, fornecimento de alimentação, entre outros.

“No mirante Lúcia Almeida, largo de São Vicente e Casarão Thiago de Mello, o cronograma tem várias frentes de trabalho e a previsão é de ter a geração total de 200 empregos diretos. E quando estiverem concluídas, com as operações de restaurante, quiosques, de turismo, lazer e outras, a previsão é de geração até 600 postos diretos e indiretos, de apoio, logística e serviços”, comentou Valente.

No parque linear Gigantes da Floresta, que está em construção entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, na divisão entre as zonas mais populosas da cidade, estão sendo empregadas atualmente 25 pessoas pela construtora Progresso Ltda.

Espera-se uma rotatividade de até 200 empregos diretos na empreitada, ao longo do cronograma, e mais 800 diretos e indiretos para seu funcionamento completo. O parque terá operações de quiosques gourmet, atividades de zumba a shows, um Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), e todo um entorno que vai movimentar negócios e serviços.

O parque é resultado de um convênio firmado entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado, no ano passado, com 2 quilômetros de extensão. A previsão é que o espaço seja entregue em dezembro de 2023 e o prazo de construção é de 360 dias corridos.

Mirante

E onde os rios Negro e Solimões não se misturam, para o futuro mirante Rosa Almeida, no Encontro das Águas, por ter uma escala menor, a perspectiva é de se gerar até 200 vagas diretas na construção. O mirante ainda está em processo de licitação.

Para sua inauguração e funcionamento, se estima uma média de 150 postos diretos e indiretos, em apoio, logística, restaurante, quiosque, lazer, alimentação e negócios ligados ao turismo.

“Essa é uma importante contribuição do prefeito David Almeida na geração de emprego e renda na cidade de Manaus, com melhorias de empregabilidade para a população”, disse o diretor-presidente.

Com informações do Implurb