Prefeito inaugura primeiro Centro de Convivência da Família e do Idoso na Zona Leste

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou ontem (19), o Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes, localizado na rua Barreirinha, no bairro São José 3, zona Leste. O espaço é o primeiro na região e será administrado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A construção do novo espaço público custou R$ 3 milhões e foi fruto das emendas parlamentares dos ex-deputados federais Conceição Sampaio e José Ricardo.

David Almeida fez questão de destacar e agradecer esse apoio que proporcionou um espaço moderno para os moradores da zona Leste.

“Vocês podem ver como é difícil executar obras no serviço público. Os recursos para esta construção foram destinados pelos ex-deputados José Ricardo e Conceição Sampaio. Isso faz mais de quatro anos. Até você destacar, criar o projeto, aprovar, fazer licitação, executar e entregar, demora um tempo. Por isso, venho aqui agradecer aos deputados pois esses recursos resultaram em um espaço maravilhoso aqui no São José 3. Aqui, será um centro de referência para a nossa cidade e, tenho certeza, que contribuirá para o melhor atendimento da população”, enfatizou Almeida.

O novo Centro de Convivência vai ofertar atividades culturais, educativas, esportivas e de lazer para toda a população, em especial famílias e indivíduos em estado de vulnerabilidade e risco social, bem como atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), serviço socioassistencial também desenvolvido e ofertado pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.

No local, a população terá acesso a ações e serviços que promovam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de atividades como aulas de dança, teatro, música, informática, culinária e diferentes cursos administrativos.

David Almeida também salientou que essa é apenas mais uma obra realizada pela atual gestão no bairro.

“Estamos transformando a realidade da cidade de Manaus. Vindo para cá, passamos por duas escolas que foram totalmente revitalizadas pela Prefeitura de Manaus. Nós já iniciamos o projeto para a recuperação do centro esportivo que tem ao lado deste novo Centro de Convivência. Também vamos recuperar a UBS do bairro. Tudo isso só comprova o olhar sensível que temos com os moradores de comunidades da nossa cidade”, afirmou.

Durante a inauguração, a população teve acesso a serviços ofertados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) como exposição e oficina de artesanato, informes sobre cursos de qualificação, oficina de embelezamento com o Senac e exposição de produtos e limpeza de pele com as consultoras Mary Key.

O titular da Semasc, Eduardo Lucas, afirmou que o novo espaço irá servir para fortalecer as famílias do São José, além de proporcionar e oportunizar diversos cursos profissionalizantes ao longo do ano.

“Tenho muito orgulho de fazer parte desta gestão que trabalha de forma integrada. Esse equipamento é para a população da zona Leste. Teremos diversas atividades que vão transformar a rotina dos moradores desta região. Vamos ter um Cras funcionando dentro deste espaço, teremos cursos profissionalizantes. Tudo isso é para fortalecer as famílias, que são a base da nossa sociedade”, destacou Lucas.

Relevância social

O equipamento apresenta relevância social por desenvolver ações e realizar atividades que possam contribuir, principalmente, para a prevenção de situações de vulnerabilidades e de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; pela ampliação de acessos aos serviços e direitos socioassistenciais; na melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias, bem como na integração intergeracional prevista no reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo estas, referenciadas às unidades dos Cras.

Tudo isso, por meio de uma equipe técnica interdisciplinar, composta por assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, orientadores sociais e outros profissionais que trabalharão diariamente no desenvolvimento de atividades coletivas e que promovam um sentimento constante de convivência comunitária, parte fundamental para a melhoria da qualidade de vida e da segurança social das famílias atendidas.

Estrutura física e humana

Para atender os mais de 550 mil habitantes da zona Leste de Manaus, o Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes contará com duas salas de coordenação, duas salas de atendimento técnico, duas salas para escuta qualificada, um laboratório de informática, uma sala multiuso, uma cozinha com refeitório, uma sala de atividade cultural, um depósito/arquivo, uma pista para caminhada e um espaço contemplativo, além de uma equipe composta por um coordenador(a), um assessor(a) técnico(a), dois assistentes sociais, dois psicólogos, dois pedagogos, dois auxiliares administrativos, quatro profissionais destinados à execução de serviços gerais na unidade, quatro estagiários (orientadores sociais) e quatro postos da Guarda Municipal que ficarão à disposição do equipamento 24 horas por dia.

