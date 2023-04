David Almeida entrega mais duas escolas revitalizadas para atender 500 alunos do 1° ao 5° ano

Dando continuidade ao programa de revitalizações das unidades de ensino da rede municipal, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou hoje (26), duas escolas que juntas atenderão 518 estudantes do 1° ao 5° ano do ensino fundamental.

As escolas municipais General Aristides Barreto, no Santo Antônio, zona Oeste e Paula Frassinete, na Glória, zona Sul, estabelecem a marca de 310 escolas reformadas e ampliadas em pouco mais de dois anos da gestão que definiu a reestruturação da educação básica como uma das prioridades estratégicas para o desenvolvimento de Manaus.

“A Prefeitura de Manaus tem a terceira maior rede de ensino do Brasil. São mais de 252 mil alunos. Isso equivale ao dobro de funcionários que trabalham no Distrito Industrial. Esse é o tamanho do nosso desafio e não vamos desistir. Estamos reestruturando as nossas escolas e creches, melhorando o ensino pedagógico e preparando os nossos alunos para que eles se tornem os melhores do Brasil. Esse é o compromisso que firmamos com a nossa população e vamos nos esforçar para que isso aconteça”, enfatizou Almeida.

A estrutura da escola General Aristides Barreto, passou por substituição das instalações elétricas, luminárias, forro, louças, revestimentos e dos reservatórios de água, além da troca da cobertura, pintura geral e serviços de paisagismo.

Na edificação, também houve a ampliação de outros ambientes, como os banheiros masculino, feminino e o de Pessoas com Deficiência (PcDs). A cozinha teve uma adaptação para atender ao estoque, refrigeração, preparo de alimentos e área de limpeza. Também ocorreu a construção do banheiro do segundo pavimento na sala dos professores.

Na revitalização, a equipe técnica também realizou serviços de impermeabilização externa com manta líquida; adaptações hidráulicas para suprir a nova demanda retirando os tubos que já apresentavam risco de rompimento e desgaste, além de adequação de nova tubulação externa.

A secretária de Educação, professora Dulce Almeida, fez questão de salientar o empenho dos servidores da prefeitura para proporcionar um melhor serviço às crianças e adolescentes de Manaus.

“A população pode ter certeza de que a equipe da Semed vai buscar sempre melhorar as estruturas de ensino para a nossa população, porque a secretaria é comandada por professores que conhecem a realidade da nossa educação e que agora tem a oportunidade de mudar o que estava esquecido há muitos anos. Além disso, contamos com o apoio do prefeito David Almeida que não mede esforços para fazer de Manaus uma cidade melhor”, afirmou Dulce.

Relevância

A gestora da unidade de ensino, Patrícia Karla, afirma que a revitalização desse espaço educacional é uma conquista para a comunidade do bairro Santo Antônio, tendo em vista a relevância que a escola possui na história da localidade, por possuir mais de 35 anos de existência.

“Para a nossa escola, hoje não é apenas uma reinauguração, mas sim o início de uma nova, é como se a escola estivesse revivendo. Essa unidade ficou um ano desativada, porque realmente não tinha condições e era um ambiente inóspito, sem condições de receber os alunos. A comunidade aqui do bairro Santo Antônio está muito feliz, porque realmente foi uma reforma sensacional. Realmente, a escola mudou, todas as pessoas que chegam aqui ficam espantadas, porque era uma escola destruída que foi transformada. Obrigada, prefeito David Almeida e secretária Dulce Almeida”, relatou a educadora.

Há 13 anos sem reforma

Na escola municipal Paula Frassinete, as obras no prédio iniciaram em dezembro de 2022 e foram concluídas em abril deste ano. O local passou por substituições das instalações elétricas, que era um dos maiores problemas da unidade, das luminárias, do forro e das louças e dos revestimentos. Foram realizados também paisagismo, troca da cobertura, pintura geral, execução de abrigo de gás e instalação da coifa na cozinha, além da ampliação da sala dos professores.

“Nós transformamos as escolas, os espaços públicos, e temos como objetivo garantir com que os nossos alunos recebam o melhor ensino pedagógico no Brasil. Manaus ocupa a 13ª colocação entre as capitais no ranking do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e estamos buscando melhorar os nossos índices na educação básica como fizemos na saúde. Queremos transformar os nossos alunos nos melhores do Brasil”, enfatizou Almeida.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, destacou o trabalho realizado pela atual gestão municipal para garantir uma melhor qualidade de ensino para os alunos e conforto para os profissionais da educação.

“Como professora de chão de escola, muito me orgulha estar participando de uma gestão que entrega respeito e dignidade a toda população. Antes, essa escola era conhecida como ‘casarão abandonado’. Agora, a realidade é outra e não deixa a desejar a nenhuma escola particular da nossa cidade. Tenho certeza que iremos colher bons frutos e formar grandes cidadãos para Manaus”, afirmou Dulce.

Com informações da Semed e da Semcom