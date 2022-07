Prefeito e governador anunciam viaduto da Bola do Produtor e Parque Gigantes da Floresta

Os dois convênios totalizam mais de R$ 130 milhões em recursos repassados pelo governo estadual

O governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, assinaram hoje (1), convênios que somam investimentos de mais de R$ 130 milhões em obras de infraestrutura e planejamento urbano. Os acordos incluem a construção de um complexo viário na Bola do Produtor, na zona leste, e o Parque Gigantes da Floresta, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

“É importante a gente falar que esse equipamento aqui, para essa região, valoriza os terrenos que estão aqui, valoriza essa área, aumenta os visitantes, e aí a gente está falando de oportunidades para a população que mora nessa área”, disse o governador sobre o parque.

“Nós assinamos também um convênio importante para a construção do viaduto aqui da Bola do Produtor. Com isso nós vamos estar entregando a maior intervenção viária de todos os tempos na cidade de Manaus, se juntando aos anéis Leste e Sul, para dar maior mobilidade ao trânsito, para aumentar a velocidade no transporte público, para tirar as carretas do Distrito Industrial, para facilitar a vida de quem está aqui”, completou.

Os recursos são originários da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e serão conveniados com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e com o Instituto Municipal de Planejamento urbano (Implurb), órgãos municipais responsáveis pelas obras do complexo viário na zona leste e do parque na zona norte, respectivamente.

“O governador Wilson Lima assina, com a Prefeitura, um convênio de R$ 82 milhões para a construção de um viaduto com 12 direções aqui na Bola do Produtor. Além desse convênio, assinamos um outro convênio em que iremos mudar o eixo turístico da nossa cidade, que é a construção do Parque Gigante da Floresta, no valor de R$ 51 milhões. Em nome da população de Manaus, eu agradeço ao governador Wilson Lima, e nós temos muito a ganhar com essa parceria”, disse o prefeito David Almeida.

Para o complexo viário da zona leste, o investimento é da ordem de R$ 82,8 milhões, e contempla a construção de um viaduto na rotatória da Bola da Feira do Produtor. A contrapartida do município é de R$ 2,5 milhões. Já o projeto de construção do Parque Gigantes da Floresta é no valor de R$ 51,7 milhões, sendo R$ 1,9 milhões de contrapartida da Prefeitura de Manaus.

Protocolo de intenções

Os convênios assinados integram um pacote de obras que serão realizadas por meio de parceria entre o Governo e a Prefeitura de Manaus. As parcerias foram firmadas a partir do protocolo de intenções assinado em outubro do ano passado, no aniversário da cidade, por meio do qual o Governo está repassando R$ 580 milhões para obras diversas na cidade.

