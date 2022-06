Prefeito destaca investimentos no transporte coletivo em evento de mobilidade urbana

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou hoje (21), da 16ª edição do “ANTP Café”, evento organizado pela Associação Nacional de Transportes Público (ANTP), que discute soluções para a mobilidade urbana dos municípios brasileiros. O encontro aconteceu de forma híbrida, com o gestor municipal de Manaus e o prefeito de Paranaguá (PR), Marcelo Elias Roque, presentes no Casarão da Inovação Cassina, no Centro, enquanto os demais participantes acompanharam via aplicativo Zoom.

Representando a região Norte no evento, David Almeida destacou os investimentos realizados pela Prefeitura de Manaus para subsidiar o transporte público, incluindo as gratuidades.

“É importante discutir soluções para o transporte coletivo, comentar um pouco das dificuldades que enfrentamos em todo o país. A realidade é muito difícil. As prefeituras recebem a menor fatia do bolo da distribuição de recursos federais e estaduais, mas é no ‘para-choque’ do prefeito que tudo vem parar. A Prefeitura de Manaus, todos os meses, aporta R$ 25 milhões para manter o transporte coletivo funcionando. Em quatro anos, gastaremos, se nada mudar, R$ 1,2 bilhões apenas nessa demanda. Além disso, temos as gratuidades para os idosos e outros beneficiários. Tudo isso sai do cofre municipal. São recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas, caso o apoio federal fosse maior”, enfatizou Almeida.

David Almeida frisou que um dos principais objetivos da atual gestão é realizar a modernização da frota do transporte urbano. Vale ressaltar que até o final deste ano, 138 novos veículos, incluindo 12 elétricos, já estarão rodando pela capital do Amazonas. Destacou também que a Prefeitura de Manaus assinou dois importantes convênios com o governo do Estado para a construção do Terminal de Integração 7 (T7), na zona Norte, e a reestruturação do T6, que será transformado na nova rodoviária da cidade.

O prefeito também agradeceu o convite para sediar o evento e salientou a importância de mais iniciativas como essa, para que os municípios recebam ideias que resultem em uma melhora no serviço público.

“Eu agradeço a oportunidade de participar do painel e me disponho a colaborar em outras edições na busca de soluções por meio desse programa. Que esses fóruns possam trazer ideias e apresentar soluções às prefeituras do Brasil, para que possamos melhorar o serviço prestado à população. Que o transporte coletivo possa causar menos prejuízos aos cofres municipais e que a população seja a maior beneficiada”, afirmou o prefeito.

O “ANTP Café” é um programa mensal de eventos com o intuito de apresentar de forma objetiva, soluções práticas para que a qualidade e a eficiência do transporte público sejam alcançadas, assim como valorizar lideranças técnicas e políticas, por meio de suas ações, apontando ideias que foram bem-sucedidas, alertando erros e dificuldades, além de desmistificar críticas infundadas.

A 16ª edição do encontro contou também com as presenças de prefeitos de outras regiões do país, empresários do setor de transporte e técnicos da iniciativa privada, e foi mediada pelo jornalista Alexandre Pelegi e pelo engenheiro e vice-presidente da ANTP, Cláudio Frederico.

Fórum nacional

Nesta quarta-feira (22), Manaus irá sediar a 111ª reunião do Fórum Nacional de Trânsito e Transportes. De acordo com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, esses encontros são fundamentais para que os gestores possam trocar informações na busca de soluções para as demandas de suas cidades.

“Estamos recebendo em Manaus a reunião dos secretários de Mobilidade Urbana. Este é um fórum permanente que discute o assunto e estamos tendo o privilégio de sediar esta edição. É uma reunião importante, pois acontecem troca de informações. Além disso, as cidades apresentam às demais secretarias as iniciativas que obtiveram êxito. A partir desses encontros, podemos buscar soluções para as demandas que temos no dia a dia”, citou Martins.

