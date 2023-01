Prefeito David Almeida participa da posse de Pauderney Avelino como secretário da Sedecti

O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou, na manhã de hoje (23), a solenidade de posse do ex-deputado federal, Pauderney Avelino, como novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). A cerimônia foi realizada na sede do governo do Estado do Amazonas, na zona Oeste da capital amazonense.

“Desejo êxito, sucesso, conquistas e realizações ao secretário Pauderney, em sua nova missão à frente de uma importante secretaria do governo do Amazonas”, disse Almeida.

Nomeado pelo governador Wilson Lima, o titular agradeceu a confiança depositada, e reafirmou o compromisso de defesa do modelo da Zona Franca de Manaus e desenvolvimento econômico de todo o Estado.

“Quero agradecer ao governador, por ter lembrado do meu nome para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, do governo do Estado. Quero dar continuidade aos projetos estruturantes que já estão em curso, e com a experiência de 32 anos de vida pública, trazer ao governador e a sua equipe, propostas para nossa estratégia de futuro”, pontuou Avelino, durante o discurso.

Além do prefeito de Manaus, participaram do evento o governador do Amazonas, Wilson Lima, o vice-governador e ex-chefe da Casa Civil de Manaus, Tadeu de Souza, secretários estaduais e municipais.

Com informações da Semcom