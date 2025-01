O prefeito de Manaus, David Almeida , entregou, neste domingo (5), o complexo esportivo do Núcleo 16, no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade, totalmente revitalizado à população. A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em mais de sete mil metros quadrados, transformando o espaço em um local moderno e multifuncional para os moradores.

Segundo o prefeito, a requalificação desses espaços faz parte do compromisso da gestão em fomentar o esporte, a saúde e a convivência comunitária.

“No final de quatro anos, queremos alcançar cerca de 80 espaços como este, reformados dessa forma. Essa é uma meta que estamos estabelecendo para recuperar esses ambientes na cidade de Manaus. Se conseguirmos reformar entre 15 e 20 por ano, atingiremos um número bastante significativo para dar continuidade ao trabalho”, afirmou o prefeito.

O projeto incluiu a revitalização completa do campo de futebol e da quadra de areia para vôlei, além da reforma da área de convivência, que agora conta com uma academia ao ar livre. Para garantir acessibilidade, foram construídos banheiros femininos, masculinos e adaptados para Pessoas com Deficiência (PcDs). A nova estrutura inclui ainda dois vestiários e dois quiosques de lanchonete.

“Estamos aqui no Núcleo 16, realizando inaugurações que beneficiarão os moradores. Aqui, temos um campo que, mesmo com a chuva, não está alagando, graças à rede de drenagem. Quando anoitecer, a comunidade poderá usufruir da iluminação em LED. Também temos uma área coberta destinada à terceira idade para a prática de zumba e para os moradores que praticam artes marciais. Além disso, estamos entregando um equipamento público com uma academia ao ar livre. Muitos prefeitos passaram por aqui, e, se fosse fácil reformar este campo, já teria sido feito. Mas faltou capacidade e vontade, algo que o prefeito David Almeida tem de sobra”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

O líder comunitário do esporte do Núcleo 16, Ederson Cunha, também celebrou a revitalização do espaço. “Eu venho aqui agradecer ao nosso prefeito David pela grande reforma e pela entrega do campo do Núcleo 16. Esse campo estava abandonado há mais de 25 anos e, hoje, graças a Deus e ao nosso prefeito, está sendo entregue à comunidade totalmente reformado e ampliado”, destacou.

Estrutura

Além das melhorias nos equipamentos esportivos, o complexo agora oferece uma pista de caminhada e arquibancadas com cobertura, garantindo maior conforto para os usuários e permitindo a utilização do espaço em qualquer estação do ano. Toda a instalação elétrica e hidráulica do local foi modernizada, e o famoso “chapéu de zinco” da área recebeu reformas na cobertura e nos gradis, consolidando o complexo como um espaço seguro e acolhedor. Com a nova estrutura, o Núcleo 16 se consolida como um dos principais pólos de atividades esportivas e de lazer da zona Norte de Manaus.

“Nós saímos desses campos comunitários. Há 30 anos, nós jogávamos bola no bairro Compensa e não tínhamos essas luminárias que hoje temos e que dá segurança para o nosso bom cidadão. Hoje, nossos campos e os mais de 20 complexos desportivos estão iluminados estão estruturados. Estamos integrando o melhor projeto social desportivo de Manaus, hoje, Manaus realmente tem segurança, você pode trazer o seu filho para os nossos campos de futebol”, completou o diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte (FME), Joel Silva.

Com a entrega do complexo esportivo, a Prefeitura de Manaus atinge a marca de 21 complexos revitalizados em bairros de todas as zonas da capital. A prefeitura promete dar continuidade às ações de revitalização, beneficiando mais bairros e promovendo bem-estar aos manauaras.