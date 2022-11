Prefeito anuncia nova decoração e reforço na segurança da ponte Benjamin Constant

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou o novo projeto de recuperação da ponte Benjamin Constant, localizada na avenida 7 de Setembro, no Centro, na noite de ontem (16), juntamente com o reforço da segurança no local, após o furto dos seis projetores instalados. Os equipamentos fazem parte da iluminação que está sendo colocada para embelezar a estrutura metálica.

“Esta é a ponte mais linda que temos na cidade. Ela foi construída há mais de 100 anos pelos ingleses, e nós tivemos a ideia de deixar essa ponte iluminada durante todo o ano. Esses equipamentos que trouxemos, vão dar a esta ponte uma visibilidade muito boa. Vamos iluminar pela parte de cima, nos arcos, nos pilares. Todos os meses nós queremos colocar uma cor diferente para trabalhar também a conscientização nas campanhas que temos na área de saúde”, pontuou Almeida.

A ação do resgate do material de iluminação foi realizada na última terça-feira (15), pela Guarda Municipal de Manaus, e contou com o apoio das câmeras de segurança do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Além da cooperação entre os órgãos municipais, a prefeitura também contou com o apoio da força tática da Polícia Militar.

Entorno

O prefeito destacou que a praça Mestre Chico, que fica no entorno da ponte, receberá reforma e manutenção por meio de parceria com o governo do estado. Além da reforma, uma base da Guarda Municipal também será montada no local, oferecendo mais segurança aos frequentadores do espaço.

“Nós vamos recuperar esse parque. Nós temos um convênio com o governo do estado de recuperar os parques do Prosamin do centro da cidade, então nós estaremos entrando aqui para recuperar todo esse espaço e devolver para a população um espaço de lazer com segurança”, garantiu.

Com informações da Semcom