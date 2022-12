Prefeito anuncia abono para profissionais da educação no valor de mais de R$ 220 milhões

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou na tarde de hoje (19), o pagamento do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) aos servidores que atuam na Secretaria Municipal de Educação (Semed), bem como a bonificação aos trabalhadores com carga dobrada, totalizando mais de R$ 220 milhões.

Os valores serão pagos no dia 29/12, por carga horária. O servidor com 20 horas, receberá R$ 3 mil; com 40 horas, R$ 6 mil; e 60 horas, R$ 9 mil. Para o prefeito, com os benefícios, é possível garantir uma melhor condição e estrutura para a educação da cidade de Manaus.

“Estamos pagando a bonificação para todos os servidores, também pagando o 14º e 15º salários para os servidores que atingiram as metas, que alcançam os altos objetivos, melhorando a data-base, temos também o concurso para o próximo ano na Secretaria Municipal de Educação, isso faz com que a gente possa prospectar dias melhores e melhores índices de Educação para a cidade de Manaus”, assegurou o prefeito.

Cerca de 5.554 professores lotados nas escolas receberão na sexta-feira, 23/12, o 14º salário e 3.337 o 15º salário, proporcionais aos meses trabalhados em 2021.

A titular da Semed, professora Dulce Almeida, frisou que a gestão do prefeito David Almeida é marcada pela valorização dos profissionais da Educação municipal.

“A questão aqui é a valorização dos profissionais da Educação. Nós tínhamos professores que não podiam usufruir ainda da aposentadoria, porque ainda não tinham recebido progressão e estamos atualizando a vida dos servidores desde 2007. Outra novidade desta gestão é pagar a bonificação do Fundeb aos trabalhadores com carga dobrada, isso era uma das maiores reivindicações da categoria, então para nós é motivo de alegria esse momento de valorização da equipe da Educação”, completou.

Investimentos do Fundeb em 2022

Este ano, o Fundeb foi investido nos salários, progressões e data-base dos servidores da Semed. Na previsão de janeiro a novembro, o recurso foi de R$ 1,365 bilhão, deste total já foram arrecadados R$ 1,267 bilhão.

Com esse valor foram realizadas 1.554 progressões, no qual o investimento foi de R$ 30 milhões. A Prefeitura de Manaus pagou ainda a data-base 2021/2022, que gerou um gasto de R$ 87 milhões e ainda, este ano, foi pago pela primeira vez ao professor lotado em escola, em regime de carga dobrada, o vale-transporte em dobro, que foi um investimento de R$ 6,8 milhões e ainda houve a reposição de 12,47% no valor do vale-alimentação, por 20 horas, passando de R$ 286 para R$ 321,66.

Com informações da Semcom e da Semed