Prédio desaba em Belo Horizonte e uma pessoa morre

Um prédio de quatro andares desabou na madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Planalto, em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ainda não se sabe o que provocou o colapso. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas.

O edifício tinha quatro andares com apartamentos e estava em fase final de acabamento. O local também contava com uma garagem.

Duas famílias já moravam nele, uma delas não estava no local no momento do acidente. As vítimas moravam na cobertura.

Segundo os bombeiros, no local, moravam quatro pessoas. Um casal de idosos e duas filhas maiores de idade. O pai e as filhas foram resgatados com vida. Já a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Defesa Civil está no local e atua para entender os motivos do desabamento e avaliar a condição das estruturas vizinhas.

*Com iG