Preço do etanol cai em 26 estados e no DF

A média de preço do etanol hidratado caiu nos 26 Estados e no Distrito Federal na semana passada pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) . Na semana anterior, o valor médio do litro batia R$ 4,52, com a queda de 2,43%, agora custa R$ 4,410.

No mês, a redução chega a 11,84% em todo o país. Em Mato Grosso, a queda é a maior observada entre os estados, de 19,73%.

Em São Paulo, que reduziu o ICMS do combustível e é um dos maiores produtores do insumo, a cotação média caiu 2,14%, de R$ 4,210 para R$ 4,120 o litro.

Roraima foi a unidade da Federação com maior recuo porcentual de preços na semana, de 9,80%, de R$ 6,120 para R$ 5,520 o litro.

O menor valor encontrado foi em Minas Gerais, com R$ 3,390 o litro. O preço máximo pode ser encontrado no Rio Grande do Sul, a R$ 7,890 o litro.

Já o menor preço médio estadual fica com Mato Grosso, de R$ 3,91 o litro, enquanto o maior preço médio estadual foi verificado no Amapá, de R$ 6,01.

Como decidir qual combustível mais vantajoso?

*Com Brasil Econômico