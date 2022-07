Pré-candidato ao governo, Ricardo Nicolau fecha apoio com PMN para as eleições deste ano

A primeira adesão ao projeto do pré-candidato foi anunciada ontem (29)

O pré-candidato ao governo do Amazonas, deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade), selou com o Partido da Mobilização Nacional (PMN) a sua primeira aliança partidária para concorrer às eleições deste ano. O anúncio foi feito ontem (29), após reunião da cúpula dos dois partidos em Manaus.

Para Ricardo Nicolau, a aliança mostra o fortalecimento do projeto que tem propostas viáveis para transformar o governo do Amazonas, com competência administrativa e respeito pelas pessoas. O pré-candidato destacou que o PMN está em sintonia com a proposta de mudar o modelo de gestão do Estado, o mesmo há 40 anos.

“O PMN é o primeiro partido a aderir a nossa coligação. Estamos unindo forças com as pessoas de bem que querem o melhor para o Amazonas. Até o dia 5 de agosto, que é prazo final das convenções, teremos outros partidos que farão parte da nossa coligação, mas de uma coisa que não abrimos mão: que os partidos possam contribuir para um futuro de desenvolvimento. Não vamos abrir mão dos nossos princípios. Queremos pessoas que possam ajudar na reconstrução do Amazonas, que está sendo governado por uma mesma metodologia há 40 anos e que não trouxe resultados para o povo”, declarou.

Para o presidente estadual do PMN, Ângelo Reis, a adesão à pré-candidatura de Ricardo Nicolau se dá pelo sentimento de esperança pela transformação do Amazonas e, também, pela convergência de propostas que possam trazer mais investimentos em saúde, segurança e educação.

“Temos uma chapa de deputados estaduais consolidada e vimos na pré-candidatura do deputado Ricardo Nicolau a esperança do povo amazonense. Eu afirmo que o PMN está em uma nova fase e essa aliança com o Solidariedade será vencedora para o bem do estado do Amazonas”, afirmou.

Convenção

A convenção estadual do Solidariedade, que marcará o lançamento da campanha de Ricardo Nicolau a governador do Amazonas, ocorrerá neste domingo (3), das 9h às 13h, na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. O evento também vai definir os candidatos aos demais cargos na eleição proporcional.

Com informações da assessoria