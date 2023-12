PP Amazonas dá posse aos novos presidentes das alas Mulheres e Jovens Progressistas

Evento aconteceu na presença do presidente estadual Rodrigo de Sá e da presidente municipal Thaysa Lippy

O Partido Progressistas (PP) do Amazonas reuniu filiados, ontem (7), na Assembleia Legislativa do Amazonas, para a cerimônia de posse dos novos presidentes de dois diretórios. Rainer Elton Figueiredo da Silva, diretor-geral da Policlínica Codajás, assumiu a presidência do diretório jovem do PP, e Vera de Souza Queiroz Marques, assistente social, tornou-se a nova presidente do diretório das mulheres do partido.

Na mesa do evento, no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas, também estiveram presentes o presidente estadual do PP Amazonas, Rodrigo de Sá Barbosa, e a vereadora Thaysa Lippy, presidente da sigla em Manaus.

Em sua fala, Rodrigo de Sá destacou a importância da participação da juventude na política para a construção de uma vida melhor para a sociedade. O presidente estadual do PP defende que é necessário buscar ativamente a aproximação com os jovens para uma melhor formação cidadã.

“Inegavelmente, a gente precisa oxigenar a política, e o jovem é o instrumento para que a gente possa fazer isso, com as suas ideias inovadoras, com a sua força de vontade, com a sua capacidade de agir. Os partidos políticos têm uma função social muito importante para isso. Quando a gente traz o jovem para a política, ele vai criar uma consciência social cívica diferenciada. A gente faz isso para que eles sejam candidatos, para que eles possam contribuir com a nossa militância e com o partido, e também para que nós possamos contribuir com a formação desse cidadão para o futuro”, pontuou.

Rainer Figueiredo é natural de Coari e está à frente da gestão da Policlínica Codajás desde 2019. Sob sua direção, a média dos atendimentos na unidade de saúde saltou de 30 mil para 60 mil por mês. Agora, ele chega para liderar a ala Jovens Progressistas do Amazonas representando a juventude do estado.

“Nós avançamos muito na saúde e isso por conta da oportunidade que o governador Wilson Lima me deu lá atrás. Essa é a palavra, oportunidade. Quando ele nos abriu a porta, nós entramos e mostramos que o jovem tem sim capacidade de entregar resultados e conseguir conquistar tudo aquilo que ele almeja. Então, eu, como jovem interiorano, que sai lá de Coari, cheguei aqui hoje para dizer que todos nós somos capazes, se nós nos entregarmos, nos dedicarmos, estudarmos e corremos atrás dos nossos sonhos”, afirmou.

A vereadora Thaysa Lippy, única parlamentar de Manaus eleita pelo PP em 2020, reforçou que o problema da baixa representatividade feminina na política deve ser uma prioridade de resolução para todos. Atualmente, a Câmara Municipal de Manaus é composta por apenas quatro mulheres entre um total de 41 vereadores.

“Nós, mulheres, somos 52% do eleitorado brasileiro e por que as mulheres ainda não estão votando em mulheres? Isso é sério, isso é grave, nós somos sub-representadas. Tem homens fazendo política pública daquilo que a gente passa, falando sobre aquilo que a mãe que tá passando no dia a dia. Então, é uma pauta seríssima, e a gente tem que se concentrar e mudar essa realidade. Eu tenho certeza que aqui no Partido Progressistas as mulheres vão ter voz e apoio”, disse.

