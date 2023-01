Porto de Parintins é reaberto após receber obras de revitalização

O Ministério dos Transportes, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), finalizou as obras de revitalização do porto de Parintins (AM), que passou por diversas interdições no último ano devido a dificuldades técnicas que inviabilizaram o pleno funcionamento da unidade portuária. Para garantir a segurança dos usuários, realizou-se a troca de chapas metálicas que apresentavam desgaste do fundo do cais flutuante. O investimento da obra foi de aproximadamente R$ 6 milhões.

O terminal estava inoperante desde 1 de julho de 2022. Reaberto nessa terça-feira (17), o empreendimento voltou a oferecer serviços de transportes de passageiros e de cargas, bem a tempo do período de alta estação no Norte do país. Uma grande quantidade de navios de turismo deve atracar no local nas próximas semanas. O município de 116 mil habitantes também é abastecido por meio desse porto, que funciona como um importante polo de renda e emprego da região.