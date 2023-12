Populações e sociobiodiversidade amazônicas ganham destaque na COP28, em Dubai

Amanhã (6), das 10h às 11h (horário de Dubai), acontece o painel “Somos Amazonía, Somos Solución”, no pavilhão América Latina e Caribe

Desde a última quinta-feira (30), delegações de 198 países se reúnem na 28ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças do Clima (COP28), que segue até 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), instituição ligada à Organização das Nações Unidas (ONU) e com sede em Manaus, está participando do evento em defesa das populações da floresta amazônica e da sociobiodiversidade em dois grandes painéis.

A principal discussão terá o tema “Áreas naturales protegidas y medios de vida de la población local” e ocorrerá no domingo (10), das 11h30 às 12h15 (horário de Dubai), no pavilhão Peru – Zona Azul da Expo City.

Participam Virgilio Viana, superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável (FAS); o Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) e a Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperu), ambos do Peru; Antonio Pulgar, governador estadual de Huánuco; Leyda Rimarachín, vice-governadora regional do Amazonas; a Rede GCF-Brasil; e Albina Ruiz, ministra peruana do Ambiente (Minan). A mediação será de Karina Pinasco, coordenadora geral do programa Pan-Amazônico de Cooperação e Coalização das FAS e secretária executiva da SDSN Amazônia.

O painel é organizado pela Mancomunidad Regional Amazónica (MRA), FAS e SDSN Amazônia, com realização da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF) do Peru a Rewild.

Amanhã (6), das 10h às 11h (horário de Dubai), acontece o painel “Somos Amazonía, Somos Solución”, no pavilhão América Latina e Caribe – Zona Azul da Expo City.

Promovido pelo Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), o painel reunirá Karina Pinasco, coordenadora geral do programa Pan-Amazônico de Cooperação e Coalização das FAS e secretária executiva da SDSN Amazônia; Eleonara Betancour, diretora-geral da Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia); Belén Páez, presidenta da Fundación Pachamama Ecuador; Olivia Bisa Tirko, presidenta da nação Chapra; e Melissa Garvey, diretora da Nature Bonds na The Nature Conservancy (TNC). A mediação será feita por Javier Peña, fundador da Hope.

“Nosso objetivo é, mais uma vez, mostrar que conservar a floresta em pé traz muitos benefícios econômicos, ambientais e sociais na Pan-Amazônia. Embora sejam regiões distintas, a América Latina e o Caribe estão interligados ao mesmo tempo. Logo, reunir representantes governamentais, membros da sociedade civil, ambientalistas e outros atores é fundamental para encontrarmos novas soluções, como as de gestão ambiental e biodiversidade, e articularmos melhor as que já existem, principalmente no tocante à proteção das populações tradicionais”, afirma Pinasco.

Com informações da FAS