Ponte no Centro é recuperada e União da Vitória tem vias revitalizadas – É trabalho da Prefeitura

O trabalho da prefeitura segue a todo vapor e as obras não param, com investimentos por toda a cidade. Na zona Sul, a prefeitura vem atuando na recuperação da ponte Benjamin Constant, estrutura histórica, com mais de 100 anos, localizada na avenida 7 de setembro, na zona Sul.

Construída à época pelos ingleses, a ponte se tornou ponto turístico da cidade e recebeu nova iluminação. A segurança na estrutura também foi reforçada, por meio de câmeras de monitoramento, controladas pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e rondas do projeto piloto Guarda Presente, reduzindo o risco de ações de vandalismo no local.

A ponte está iluminada tanto nos arcos quanto nos pilares. E, a cada mês, vai receber a cor da campanha de conscientização trabalhada pela prefeitura, sendo um importante elemento a reforçar a responsabilidade da população com cada causa.

Além da ponte, a praça Mestre Chico, que fica no entorno da ponte, receberá reforma e manutenção e uma base da Guarda Municipal para oferecer mais segurança aos frequentadores do espaço.

É Manaus que cresce e todo dia muda.

Em outra frente de infraestrutura, o Asfalta Manaus avança pela cidade. Só no bairro União da Vitória, na zona Leste, estão mais de 40 trabalhadores nas ruas, atuando com força máxima, em uma verdadeira força-tarefa. Mais de 20 vias já foram recuperadas no bairro. Dentre elas, locais que há mais de 15 anos não recebiam asfalto.

A entrega das novas vias é um processo feito por camadas, com fresagem, que é a remoção da camada antiga do pavimento, para, em seguida, a aplicação do novo asfalto. Assim, garante-se a qualidade da obra.

É trabalho que não para…

É trabalho da prefeitura.