Polícia investiga irmã de Leo Moura por vender ingressos falsos

A polícia civil do Rio de Janeiro investiga Livia Moura, irmã do ex-jogador Léo Moura, por suspeita de estelionato na venda de ingressos para o festival Rock in Rio 2022. O evento aconteceu no último final de semana e continuará desta quinta-feira, 8, a domingo, 11.

De acordo com a Band TV, Livia seria chefe de uma quadrilha de estelionatários. Em um dos golpes, ela teria recebido o valor de R$ 20 mil via pix. A polícia encontrou em suas contas bancárias quase R$ 450 mil.

Para ganhar a confiança das vítimas, Lívia usava o fato de ser irmã do ex-jogador do Flamengo. As autoridades emitiram um mandado de prisão e tentaram localizar Lívia Moura em seu endereço, no Rio de Janeiro, mas ela não foi encontrada. Agora, ela é considerada foragida da Justiça.

Dezenas de ingressos falsos para diferentes dias do Rock In Rio, além de credenciais, cortesias e pulseiras vip foram localizados e já estão com a polícia.

*Com Terra