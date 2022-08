Polícia invade casa episcopal e leva bispo na Nicarágua

Na última sexta-feira (19), a polícia da Nicarágua invadiu a casa episcopal da diocese de Matagalpa e prendeu o bispo, dom Rolando Álvarez, e os padres, seminaristas e um leigo que o acompanhavam.

A diocese de Matagalpa publicou através das suas redes sociais que “neste momento a Polícia Nacional entrou na Cúria Episcopal da nossa diocese de Matagalpa”.

Não há informações sobre para onde ele foi levado.

As outras oito pessoas que estavam com ele dentro da cúria diocesana desde 4 de agosto, dia em que foram cercadas e trancadas pela polícia de Ortega, foram transferidas em veículos diferentes.

Poucas horas antes, Álvarez postou em sua conta no Twitter a mensagem: “Vamos nos preocupar em usar o traje de festa no Reino de Deus”.

A Igreja na Nicarágua vem sendo alvo de perseguição por parte do presidente Daniel Ortega desde que, em 2018, houve protestos contra o governo. Ortega, ex-líder guerrilheiro de esquerda, venceu as últimas quatro eleições no país. E última delas foi denunciada como injusta por observadores internacionais. Sete candidatos de oposição foram presos e impedidos de concorrer. Com um intervalo entre 1990 e 2007, Ortega está no poder desde 1979.

Na Paróquia Santa Lucía, que há alguns dias sofre o cerco policial, os fiéis se reuniram de madrugada para proteger seus padres e impedir que sejam sequestrados.

A diocese de Matagalpa pediu orações por dom Álvarez e os outros sequestrados pela ditadura de Ortega, e lembrou que “a força e o poder do cristão estão na oração”.