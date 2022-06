Polícia Federal inicia perícia na lancha usada por Bruno e Dom

A Polícia Federal já começou a perícia na lancha utilizada pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, no dia em que os dois foram mortos. O trabalho dos peritos teve início por volta das 11h desta quinta-feira (23) e ocorre em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

O trabalho de perícia é coordenado pela PF. Equipes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) dão apoio à ação.

A polícia localizou a lancha, no domingo (19), no fundo do rio Itacoaí. A embarcação estava a cerca de 20 metros de profundidade, emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma distância de 30 metros da margem direita do rio.

