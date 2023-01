Polícia Federal faz busca e apreensão na casa do governador do DF, Ibaneis Rocha

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo de governador do DF pelo prazo de 90 dias, por ordem do STF

A Polícia Federal faz busca e apreensão na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), hoje (20).

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo no dia 8 de janeiro, por 90 dias, após a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes.

O ministro do STF Alexandre de Moraes afastou Ibaneis Rocha no dia dos atos terroristas. Na mesma semana, o plenário do Supremo confirmou o afastamento, por maioria dos votos.

Alexandre de Moraes avaliou, na decisão, que “a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência ficaram demonstradas com a ausência do necessário policiamento, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal”.

Com informações do Correio Braziliense