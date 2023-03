Polícia do Rio abre investigação contra Guimê e Sapato por importunação sexual no BBB 23

Ambos teriam abusado da mexicana Dania Mendez durante a Festa do Líder, nos estúdios da TV Globo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérido para investigar MC Guimê e Cara de Sapato, participantes do BBB23, pelo crime de importunação sexual contra Dania Mendez.

Ambos teriam abusado da influenciadora mexicana durante a Festa do Líder, que aconteceu entre a noite de ontem (15), e a madrugada de hoje (16), nos estúdios da TV Globo.

Em contato com o Terra, a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá afirmou que já está com as imagens do ocorrido e que o caso será investigado.

“A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos”, diz a nota enviada à reportagem.

A mexicana entrou na casa do BBB em um intercâmbio com o programa La Casa de los Famosos, que é exibido no México e Estados Unidos. Em seu primeiro dia, ela participou da Festa do Líder, que teve como tema funk ostentação, a pedido do líder da semana, MC Guimê.

O que aconteceu na Festa do Líder Guimê

Em um dos momentos da festa, Guimê, Dania, Sapato, Amanda e Domitila posavam para foto quando Guimê encosta a mão nas costas da influencer e desce até a bunda. Imediatamente ela percebe, fica desconfortável e tenta se afastar.

Pouco depois, Guimê volta a colocar as mãos no corpo dela, já encostando na bunda. Após alisar as costas e o cabelo da participante, os dois se afastam. O funkeiro volta a encostar no bumbum da mexicana, ela se afasta, tira a mão e senta sobre a mesa.

Em comunicado divulgado no Instagram, a equipe de Guimê lamentou o ocorrido e afirmou que o cantor teria exagerado na bebida, “o que fez passar dos limites em alguns momentos”. “Como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa dentro do Big Brother Brasil. De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas pessoas envolvidas”, diz o início da mensagem.

“Guimê acabou exagerando na bebida, o que o fez passar dos limites em alguns momentos. Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora”, continua.

“Firmamos o compromisso de que quando o Guimê sair do programa, ele verá todas as imagens e acima de tudo entenderá o quão grave se trata o que aconteceu, pedindo desculpas diretamente a quem precisa e revendo todos os comportamentos de ontem. Pedimos desculpas à Lexa, Dania, Bruna, seus familiares e aos fãs”, encerra a nota.

Beijo forçado

Após a chegada de Dania ao BBB23, Cara de Sapato conversou com alguns participantes, afirmando que achava ela bonita, mas que tinha alguém fora do reality que queria respeitar. Porém, ele afirmou que “tentou dar uma bitoca nela e levou um fora”.

O lutador, mais tarde, levou a mexicana para o Quarto Fundo do Mar e a abraçou. Após insistência, ele roubou um selinho da modelo. “Sapato atrevido”, disse a influenciadora, que tentou desviar do atleta.

Ainda no quarto, Sapato tentou diversas vezes beijar a influenciadora. Ele chegou a deitar e colocar o edredom sobre as cabeças dos dois, mas a sister recusou: “Está louco”. Em seguida, o lutador ficou por cima de Dania, afirmando que estava lutando jiu-jitsu, e só parou após aviso da produção.

“Sobre a madrugada: Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dânia e sua família pelos acontecimentos. Quando sair da casa e ver essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados”, escreveu o perfil de Cara de Sapato nas redes sociais.

