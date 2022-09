Polícia divulga foto de suspeitos na morte de ganhador da Mega-Sena

A Polícia Civil de São Paulo divulgou na tarde desta quinta-feira (21) as fotografias de dois suspeitos investigados de envolvimento no sequestro do ganhador da Mega-Sena. O crime resultou na morte de Jonas Lucas Alves Dias, 55, em Hortolândia (SP).

A delegacia titular da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba informou que qualquer informação sobre os investigados seja compartilha pelo telefone (19) 3421-6169 , com garantia de sigilo absoluto.

Os suspeitos Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, conhecido como “Vini” e Roberto Jefferson

Investigações

As investigações já resultaram na prisão de duas pessoas. Entre elas, Rebeca Messias Pereira Batista, 24, foi identificada como titular da conta bancária onde foram transferidos os mais de R$ 18 mil da conta da vítima.

O outro suspeito preso é Rogério de Almeida Spínola. Ele foi o primeiro suspeito a ser preso na investigação, tem passagens por roubo, furto, homicídio, estelionato e lesão corporal. Spínola saiu da penitenciária em dezembro do ano passado após cumprir 15 anos de prisão. Ele nega participação na morte de Jonas. Existe a suspeita de que Spínola era um dos presentes nos veículos que abordaram a vítima.

Cenas do Crime

A vítima havia ganhado R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020, mas não ostentava luxo após receber o prêmio. Seu sequestro aconteceu no dia 13 de setembro enquanto caminhava nas redondezas de sua residência.

Os homens que estão foragidos, segundo a polícia, “Vini” e “Gordo” seriam os motoristas dos dois veículos identificados uma caminhonete S-10 e um Ford Fiesta preto. Eles são suspeitos de serem os articuladores da ação criminosa.

Jonas foi encontrado inconsciente um dia depois (14) em um perímetro de acesso à Rodovia dos Bandeirantes. A vítima estava com sinais de espancamento e ainda com vida foi encaminhada ao hospital. Os laudos apontam que a vítima sofreu traumatismo ‘cranioencefálico’ e não resistiu aos ferimentos.

*Com iG