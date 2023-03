Podcast do Corecon-AM está disponível para profissionais e estudantes de Economia

Já está disponível nas principais plataformas o primeiro episódio do Corecast, podcast oficial do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM). Lançado no início de março, o programa traz um balanço das atividades da entidade no ano de 2022, além dos projetos que estão sendo executados neste ano, como o Clube de Vantagens dos conselhos regionais, o Clube de Finanças para acadêmicos de Economia, e o canal de denúncias para economistas que atuam sem registro.

O Corecast é um programa semanal, apresentado pelo presidente do Corecon-AM, economista Marcus Evangelista. Para o lançamento do podcast foram convidados os economistas Márcio Paixão, presidente do Clube de Vantagens do Corecon-AM; Max Cohen, presidente de Valorização Profissional da instituição; e Judah Torres, presidente de Fiscalização da entidade.

Benefícios para associados

Capitaneado pelo Corecon-AM, o Clube de Vantagens fez sucesso em 2022 e continuará tendo investimentos em 2023. O programa de benefícios para profissionais associados atende aos conselhos de Economia, Arquitetura e Urbanismo (CAU-AM), Engenharia e Agronomia (Crea-AM), Contabilidade (CRC-AM), Corretores de Imóveis (Creci-AM), além dos Sindicato dos Profissionais em Contabilidade (Sescon); Jornalismo (SJP-AM) e da Academia de Ciências Contábeis do Amazonas (Acca).

Com o programa, os associados têm direito a descontos exclusivos em estabelecimentos e lojas em Manaus, como clínicas médicas e odontológicas, postos de gasolina, academia, creches e cursos de pós-graduação, entre outros serviços e produtos com descontos que vão até 80%.

Para aderir ao Clube de Vantagens, basta estar associado a uma das entidades participantes. “O Clube de Vantagens conta agora com oito instituições e fornece benefícios para mais de 52 mil profissionais associados aos conselhos. Ele cresceu bastante em 2022, e o grande desafio agora é organizar essa massa de atendimentos”, apontou Márcio Paixão.

Acadêmicos e mercado de trabalho

Discentes do curso de Economia em Manaus também estão inclusos no planejamento do Corecon-AM. Está sendo lançado pelo Conselho de Valorização Profissional o Clube de Finanças, voltado para acadêmicos de Economia.

Nesse espaço de aprendizagem e criação de conteúdo, discentes de Economia terão contato direto com os tipos de análises que estão sendo empregados pelos economistas no mercado de trabalho. Tutores do Corecon-AM irão liderar seis equipes de diferentes ramos da Economia: projetos industriais; excelência em projetos; mercado financeiro e de capitais; inteligência artificial aplicada em Economia e Finanças; bioeconomia; e turismo.

Durante o ano, os participantes do Clube de Finanças serão envolvidos na produção de três produtos: boletins mensais; encontros mensais com economistas, empreendedores e diretores de instituições, apoiado pelo Sebrae-AM; e uma competição anual de soluções para desafios da área, propostas pelos discentes.

“Vamos disponibilizar, nas redes sociais do conselho, uma chamada para que os discentes em Economia e também os nossos colegas economistas conheçam o projeto. Lá terá instruções de como participar do Clube de Vantagens, de forma gratuita, assim como outras informações sobre o que é o clube e como vai operar inicialmente”, informou Max Cohen.

Canal de denúncias

Entre as atividades de destaque do Corecon-AM está também o monitoramento do exercício regular da profissão de economista em todo o Amazonas. Isso acontece porque, conforme a Lei, para exercer a profissão de economista os profissionais devem estar devidamente registrados no Corecon.

Sendo assim, o Conselho de Fiscalização recebe denúncias sobre pessoas que exercem a função de economista sem possuir o registro no conselho.

“Se você conhece alguém que esteja exercendo a nossa profissão sem a devida qualificação, liga para o conselho, faz a denúncia, que a comissão vai lá e a gente vai monitorar e vai aplicar as sanções devidas, ou pedir para que a pessoa se registre. Por mais que seja bacharel, não pode falar que é economista, tem que se registrar”, explicou Judah Torres.

Além de denúncias sobre profissionais sem registro, o presidente do Conselho de Fiscalização também ressalta que a entidade pode realizar intermediação em casos sobre outras instituições, quando o economista registrado identifica irregularidades.

“Caso você queira representar um cliente e a instituição esteja impondo barreiras, a comissão vai atrás para garantir o seu direito de exercer a profissão”, completou. Os telefones de atendimento do Corecon-AM são os números (92) 3622-7880 ou (92) 3234-2421.

Podcast de Economia

O Corecast é mais um canal de informação do Corecon-AM para os economistas do Estado, produzido e transmitido pelo Studio Amazônia Podcast (@studioamazoniapodcast), localizado na rua Urucará, 828, Cachoeirinha. Para conferir o programa e enviar feedbacks e sugestões de pauta, acesse os canais oficiais do Corecon-AM no Youtube (https://youtu.be/7wYhyEtUwg8), Instagram e Facebook (@coreconam).

Com informações da assessoria