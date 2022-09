PM e Corpo de Bombeiros atestam #SouManaus Passo a Paço como evento 100% seguro

O #SouManaus Passo a Paço 2022, foi considerado pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, um evento 100% seguro. O anúncio foi feito ontem (4), para a Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), durante a reunião do Centro Integrado de Comando e Controle Municipal, que atua no monitoramento e fiscalização dos serviços estaduais e municipais no festival, além de grandes celebrações que interferem na normalidade da cidade de forma conjunta.

A reunião no CICC Municipal aconteceu na sede do Palácio Rio Branco, neste domingo, 4/9, e contou com a presença do prefeito David Almeida que disse estar satisfeito com a informação.

“Nós estamos trabalhando para que o #SouManaus seja um evento internacional. Eu fico realmente muito satisfeito quando escuto que os órgãos de segurança consideram o nosso evento 100% seguro, porque mostra o quanto os serviços municipais estão integrados. Quando os órgãos atuam juntos, quem ganha é a população”, destaca o chefe do Executivo.

Para o tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Wagner Santos, a falta de ocorrências com gravidades se deve à organização do evento que se antecipou.

“A direção do Corpo de Bombeiros considera como seguro o evento que se prepara com antecedência, antecipando qualquer intercorrência. A direção deste em específico, se preocupou. Já faz algum tempo que participamos de reuniões e isso fez com que todos os órgãos se preparassem”, afirma Santos.

Nessa segunda noite de festival, o evento conta com a presença de mais de 100 guardas municipais atuando com 20 motos e três carros, além da Polícia Militar, com quase 100 policiais, por dia, integrados com a segurança privada que ultrapassa os 280 agentes.

Com informações do CCC