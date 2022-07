Pleno do TCE-AM aprecia 89 processos nesta terça-feira

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará 89 processos nesta terça-feira (5). Os julgamentos acontecem às 10h, durante a 24ª Sessão Ordinária. Dentre os processos a serem julgados, estarão em pauta 12 prestações de contas de gestores do Amazonas.

A sessão será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook e TikTok), além da transmissão, em áudio, pela Rádio Web do Tribunal, disponível em www.tce.am.gov.br.

Serão apreciadas as prestações de contas dos prefeitos de Urucará em 2018, Enrico Falabella; de Careiro em 2018, Nathan Macena de Souza; de Boca do Acre em 2016, Antônio Iran de Souza; de Iranduba em 2019, Francisco Gomes da Silva; do diretor da Fundação Amazonas de Alto Rendimento em 2020, Roberto Tapajós Folhadela, e do diretor do Centro de Controle de Oncologia (FCecon).

Ainda serão julgados 38 recursos, de gestores e ex-gestores que tentam modificar as decisões proferidas pelo Pleno, 31 representações, três embargos de declaração, três denúncias, uma tomada de contas, e uma inspeção extraordinária.

A sessão será conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

