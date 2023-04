Playboy com fotos de ministra francesa tem tiragem recorde esgotada em três horas

Impressão de 100.000 cópias da revista Playboy francesa com Marlène Schiappa chegou ao fim rapidamente e veículos franceses falam em novos 60.000 exemplares

Por mais que o governo francês de Emmanuel Macron esteja passando por uma de suas piores crises, ministra Marlène Schiappa mostrou que está com o prestígio em alta. Veículos do país revelaram que os 100.000 exemplares impressos da revista Playboy com a capa estampada por ela esgotaram em apenas três horas. Uma nova leva – de 60.000 exemplares – já estaria rodando na gráfica para atender a demanda.

Responsável pela pasta da Economia Social e Solidária e Vida Associativa, Marlène Schiappa havia provocado controvérsia ao aparecer na edição de abril/junho da famosa revista, juntamente com uma entrevista interna discutindo os direitos das mulheres e dos homossexuais – assim como o aborto. Ela foi duramente criticada por seus pares, que acharam a exposição inadequada e fora de hora.

E esse talvez seja mais um indício de que os políticos da França estejam em descompasso com seu povo, já que, de acordo com o diretor da revista, Jean-Christophe Florentin, a tiragem da revista com Marlène terá uma tiragem total de 160.000 cópias, superando – e muito – a média de 30.000 vendidos em uma edição ‘comum’.

Em meio às críticas, Marlène recorreu ao Twitter para atacar os julgadores de plantão, escrevendo: “Defendendo o direito das mulheres de fazerem o que quiserem com seus corpos: em todos os lugares e o tempo todo. Na França, as mulheres são livres. Quer isso incomode os retrógrados e hipócritas ou não”.

Com informações da Revista Monet